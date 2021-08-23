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В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.08.2021
В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1458, Подмосковье - 1187, Санкт-Петербурге - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:52
2021-08-23T11:52
2021-08-23T11:52
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1458, Подмосковье - 1187, Санкт-Петербурге - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1458, 2. Московская область - 1187, 3. Санкт-Петербург - 691", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом