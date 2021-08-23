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В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.08.2021

В Москве выявили 1458 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1458, Подмосковье - 1187, Санкт-Петербурге - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:52

2021-08-23T11:52

2021-08-23T11:52

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1458, Подмосковье - 1187, Санкт-Петербурге - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1458, 2. Московская область - 1187, 3. Санкт-Петербург - 691", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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