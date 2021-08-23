https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746833839.html

В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 15 401 человек после COVID-19, за все время - 6 034 867, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:48

2021-08-23T11:48

2021-08-23T11:48

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 401 человек после COVID-19, за все время - 6 034 867, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 034 867", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано по выздоровлению 2006 человек, в Подмосковье - 1468, в Санкт-Петербурге - 876.

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746833586.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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