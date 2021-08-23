https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746833839.html
В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 15 401 человек после COVID-19, за все время - 6 034 867, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:48
2021-08-23T11:48
2021-08-23T11:48
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 401 человек после COVID-19, за все время - 6 034 867, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 034 867", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано по выздоровлению 2006 человек, в Подмосковье - 1468, в Санкт-Петербурге - 876.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 401 человека после лечения от COVID-19