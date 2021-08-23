https://ria.ru/20210823/korabli-1746955091.html
Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире
Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире - РИА Новости, 23.08.2021
Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире
Отряд военных кораблей ВМФ РФ пришвартовался в понедельник в порту столицы Алжира, сообщило министерство обороны арабской страны. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:53
2021-08-23T23:53
2021-08-23T23:53
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КАИР, 23 авг – РИА Новости. Отряд военных кораблей ВМФ РФ пришвартовался в понедельник в порту столицы Алжира, сообщило министерство обороны арабской страны."В рамках программы военного сотрудничества Алжира и РФ отряд военных кораблей ВМФ РФ встал на якорь в порту Алжира, стоянка продлится три дня", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе."Данная стоянка нацелена на укрепление двустороннего военного сотрудничества между алжирскими ВМС и ВМФ РФ", - подчеркнуло министерство.Ранее посольство РФ в Алжире сообщало, что в Алжире пришвартовался учебный корабль Балтийского флота ВМФ России "Смольный".
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вмф рф, алжир (республика), россия
Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире
Отряд кораблей ВМФ России пришвартовался в порту Алжира в рамках программы военного сотрудничества