https://ria.ru/20210823/korabli-1746955091.html

Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире

Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире - РИА Новости, 23.08.2021

Отряд российских военных кораблей пришвартовался в Алжире

Отряд военных кораблей ВМФ РФ пришвартовался в понедельник в порту столицы Алжира, сообщило министерство обороны арабской страны. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T23:53

2021-08-23T23:53

2021-08-23T23:53

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КАИР, 23 авг – РИА Новости. Отряд военных кораблей ВМФ РФ пришвартовался в понедельник в порту столицы Алжира, сообщило министерство обороны арабской страны."В рамках программы военного сотрудничества Алжира и РФ отряд военных кораблей ВМФ РФ встал на якорь в порту Алжира, стоянка продлится три дня", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе."Данная стоянка нацелена на укрепление двустороннего военного сотрудничества между алжирскими ВМС и ВМФ РФ", - подчеркнуло министерство.Ранее посольство РФ в Алжире сообщало, что в Алжире пришвартовался учебный корабль Балтийского флота ВМФ России "Смольный".

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