https://ria.ru/20210823/konstitutsiya-1746864899.html

Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции

Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции - РИА Новости, 23.08.2021

Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции

В Афганистане создадут комитет для разработки проекта новой конституции, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:05

2021-08-23T14:05

2021-08-23T15:28

талибан

афганистан

захват власти в афганистане талибами

в мире

сухейль шахин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Афганистане создадут комитет для разработки проекта новой конституции, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин.В него войдут "разные люди", включая признанных экспертов, добавил он.Сроки не называются, но собеседник агентства отметил, что сначала необходимо утвердить правительство."Его формирование в процессе", — сказал Шахин.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство бывшие мятежники не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному противостоянию боевикам; центр сопротивления находится в Панджшерском ущелье.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746867260.html

афганистан

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талибан, афганистан, в мире, сухейль шахин