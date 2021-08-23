https://ria.ru/20210823/konstitutsiya-1746864899.html
Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции
Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции - РИА Новости, 23.08.2021
Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции
В Афганистане создадут комитет для разработки проекта новой конституции, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:05
2021-08-23T14:05
2021-08-23T15:28
талибан
афганистан
захват власти в афганистане талибами
в мире
сухейль шахин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Афганистане создадут комитет для разработки проекта новой конституции, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин.В него войдут "разные люди", включая признанных экспертов, добавил он.Сроки не называются, но собеседник агентства отметил, что сначала необходимо утвердить правительство."Его формирование в процессе", — сказал Шахин.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство бывшие мятежники не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному противостоянию боевикам; центр сопротивления находится в Панджшерском ущелье.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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талибан, афганистан, в мире, сухейль шахин
14:05 23.08.2021 (обновлено: 15:28 23.08.2021)
Талибы сформируют комитет для создания проекта новой конституции
Представитель "Талибана"* Шахин: в Афганистане сформируют комитет для создания проекта конституции