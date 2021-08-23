https://ria.ru/20210823/konflikt-1746839835.html

Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта

Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта - РИА Новости, 23.08.2021

Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что Польша, вывезя со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:18

2021-08-23T12:18

2021-08-23T14:46

в мире

варшава

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746324518_0:326:3000:2014_1920x0_80_0_0_f0faec5b26e8ff40ef4222396504ae46.jpg

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что Польша, вывезя со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана, устроила пограничный конфликт."Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель (канцлер ФРГ. — Прим. ред.). И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.По его словам, уже двое или трое суток мигранты находятся в Белоруссии."Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас семь-восемь градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", — отметил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html

https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

варшава

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко