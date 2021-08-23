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Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта
Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта - РИА Новости, 23.08.2021
Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что Польша, вывезя со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана, РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:18
2021-08-23T14:46
в мире
варшава
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что Польша, вывезя со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана, устроила пограничный конфликт."Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель (канцлер ФРГ. — Прим. ред.). И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.По его словам, уже двое или трое суток мигранты находятся в Белоруссии."Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас семь-восемь градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", — отметил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
12:18 23.08.2021 (обновлено: 14:46 23.08.2021)
 
Лукашенко обвинил Польшу в создании пограничного конфликта

Президент Белоруссии Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт

© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz DabrowskiПольские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Dabrowski
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МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что Польша, вывезя со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана, устроила пограничный конфликт.
"Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель (канцлер ФРГ. — Прим. ред.). И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
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Минск заявил, что страны ЕС нарушают договоры в ситуации с мигрантами
По его словам, уже двое или трое суток мигранты находятся в Белоруссии.
"Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас семь-восемь градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", — отметил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.
По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреВаршаваБелоруссияМинскПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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