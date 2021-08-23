https://ria.ru/20210823/kompyutery-1746885371.html
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows - РИА Новости, 23.08.2021
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows
Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:18
2021-08-23T15:18
2021-08-23T15:18
экономика
технологии
борисов
сколково
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости.Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора "Байкал-М" в корпусе стационарного персонального компьютера."В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии", - сказал сотрудник компании "Ред Софт" Борисову.Вице-премьер поинтересовался, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, и получил утвердительный ответ."Ред Софт" - разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент инновационного центра "Сколково". На сайте компании отмечается, что "РЕД ОС" – операционная система на основе ядра Linux, ее отличает "технологическая независимость и санкционная устойчивость".Наиболее распространенными операционными системами в мире являются Windows, macOS и Linux.
https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746867124.html
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экономика, технологии, борисов, сколково, компьютеры, windows
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows
Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему