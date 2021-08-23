https://ria.ru/20210823/kompyutery-1746885371.html

Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows

Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows - РИА Новости, 23.08.2021

Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows

Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:18

2021-08-23T15:18

2021-08-23T15:18

экономика

технологии

борисов

сколково

компьютеры

windows

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости.Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора "Байкал-М" в корпусе стационарного персонального компьютера."В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии", - сказал сотрудник компании "Ред Софт" Борисову.Вице-премьер поинтересовался, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, и получил утвердительный ответ."Ред Софт" - разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент инновационного центра "Сколково". На сайте компании отмечается, что "РЕД ОС" – операционная система на основе ядра Linux, ее отличает "технологическая независимость и санкционная устойчивость".Наиболее распространенными операционными системами в мире являются Windows, macOS и Linux.

https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746867124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, борисов, сколково, компьютеры, windows