Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/kompyutery-1746885371.html
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows - РИА Новости, 23.08.2021
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows
Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:18
2021-08-23T15:18
экономика
технологии
борисов
сколково
компьютеры
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1920x0_80_0_0_d584f595a1b37938a2d47225167c9fb5.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости.Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора "Байкал-М" в корпусе стационарного персонального компьютера."В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии", - сказал сотрудник компании "Ред Софт" Борисову.Вице-премьер поинтересовался, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, и получил утвердительный ответ."Ред Софт" - разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент инновационного центра "Сколково". На сайте компании отмечается, что "РЕД ОС" – операционная система на основе ядра Linux, ее отличает "технологическая независимость и санкционная устойчивость".Наиболее распространенными операционными системами в мире являются Windows, macOS и Linux.
https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746867124.html
борисов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_638d95ba984ba158b84c21f44389962a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, борисов, сколково, компьютеры, windows
15:18 23.08.2021
 
Вице-премьеру Борисову на "Армии-2021" показали российский ответ Windows

Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Вице-премьеру Юрию Борисову на выставке "Армия-2021" представили российскую операционную систему "РЕД ОС", передает корреспондент РИА Новости.
Работу операционной системы продемонстрировали на базе российского же процессора "Байкал-М" в корпусе стационарного персонального компьютера.
"В принципе, мы уже готовы к тому, чтобы в компаниях оборонно-промышленного комплекса замещать западные технологии", - сказал сотрудник компании "Ред Софт" Борисову.
Вице-премьер поинтересовался, помогают ли компании квоты на закупку отечественной продукции, в содействии введения которых он принимал участие, и получил утвердительный ответ.
"Ред Софт" - разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент инновационного центра "Сколково". На сайте компании отмечается, что "РЕД ОС" – операционная система на основе ядра Linux, ее отличает "технологическая независимость и санкционная устойчивость".
Наиболее распространенными операционными системами в мире являются Windows, macOS и Linux.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:09
Многие российские вооружения не имеют аналогов в мире, заявил Путин
 
ЭкономикаТехнологииБорисовСколковоКомпьютерыWindows
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния