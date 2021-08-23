https://ria.ru/20210823/koalitsiya-1746890928.html

Зеленский заявил о создании "мощной коалиции для освобождения Крыма"

Зеленский заявил о создании "мощной коалиции для освобождения Крыма" - РИА Новости, 23.08.2021

Зеленский заявил о создании "мощной коалиции для освобождения Крыма"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешным старт саммита "Крымской платформы", на котором, по его словам, была создана "мощная международная коалиция РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:40

2021-08-23T15:40

2021-08-23T15:40

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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешным старт саммита "Крымской платформы", на котором, по его словам, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что "Крымская платформа" очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня", - заявил Зеленский по итогам саммита.По его словам, этот вопрос сегодня является приоритетным для международных партнеров Киева, результатом саммита стала утвержденная всеми участниками декларация."Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - сказал президент, поблагодарив всех участников саммита.

https://ria.ru/20210823/platforma-1746839595.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746729681.html

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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, россия