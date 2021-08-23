https://ria.ru/20210823/klub-1746950565.html
ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов
ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов
ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" в рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали меморандум о создании Клуба РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:59
2021-08-23T21:59
2021-08-23T21:59
технологии
антон дроздов
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" в рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали меморандум о создании Клуба диверсификаторов, сообщает пресс-служба ПСБ."Цель новой структуры – обмен лучшими практиками, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации. При создании клуба будет учтен опыт обеих сторон по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Участники клуба – предприятия ОПК смогут повысить свою квалификацию в части внедрения современных управленческих технологий, способствующих повышению эффективности решения задач диверсификации, укрепить кадровый потенциал и бизнес-культуру оборонных предприятий, а также проработать организационные, финансовые и кадровые вопросы развития своих дилерско-дистрибьюторских сетей для расширения возможностей сбыта продукции гражданского и двойного назначения", - говорится в пресс-релизе банка.Кроме того, на базе клуба будет реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена предприятий ОПК по направлению диверсификации."Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников процесса диверсификации даст серьезный скачок в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи. Работа клуба поможет предприятиям ОПК наладить обмен опытом в вопросах диверсификации и будет содействовать развитию устойчивых деловых связей между ними. ПСБ в свою очередь сможет увеличить портфель проектов диверсификации за счет новых кейсов оборонных предприятий-участников клуба", - сказал на церемонии подписания документа руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.
https://ria.ru/20210823/strategiya-1746945577.html
https://ria.ru/20210625/tsentr-1738589386.html
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технологии, антон дроздов, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов
ПСБ и МАК "Вымпел" в рамках форума "Армия - 2021" создают Клуб диверсификаторов
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" в рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали меморандум о создании Клуба диверсификаторов, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Цель новой структуры – обмен лучшими практиками, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации. При создании клуба будет учтен опыт обеих сторон по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Участники клуба – предприятия ОПК смогут повысить свою квалификацию в части внедрения современных управленческих технологий, способствующих повышению эффективности решения задач диверсификации, укрепить кадровый потенциал и бизнес-культуру оборонных предприятий, а также проработать организационные, финансовые и кадровые вопросы развития своих дилерско-дистрибьюторских сетей для расширения возможностей сбыта продукции гражданского и двойного назначения", - говорится в пресс-релизе банка.
Кроме того, на базе клуба будет реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена предприятий ОПК по направлению диверсификации.
"Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников процесса диверсификации даст серьезный скачок в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи. Работа клуба поможет предприятиям ОПК наладить обмен опытом в вопросах диверсификации и будет содействовать развитию устойчивых деловых связей между ними. ПСБ в свою очередь сможет увеличить портфель проектов диверсификации за счет новых кейсов оборонных предприятий-участников клуба", - сказал на церемонии подписания документа руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов
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