https://ria.ru/20210823/klub-1746950565.html

ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов

ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов - РИА Новости, 23.08.2021

ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов

ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" в рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали меморандум о создании Клуба РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:59

2021-08-23T21:59

2021-08-23T21:59

технологии

антон дроздов

псб (банк псб)

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" в рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали меморандум о создании Клуба диверсификаторов, сообщает пресс-служба ПСБ."Цель новой структуры – обмен лучшими практиками, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации. При создании клуба будет учтен опыт обеих сторон по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Участники клуба – предприятия ОПК смогут повысить свою квалификацию в части внедрения современных управленческих технологий, способствующих повышению эффективности решения задач диверсификации, укрепить кадровый потенциал и бизнес-культуру оборонных предприятий, а также проработать организационные, финансовые и кадровые вопросы развития своих дилерско-дистрибьюторских сетей для расширения возможностей сбыта продукции гражданского и двойного назначения", - говорится в пресс-релизе банка.Кроме того, на базе клуба будет реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена предприятий ОПК по направлению диверсификации."Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников процесса диверсификации даст серьезный скачок в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи. Работа клуба поможет предприятиям ОПК наладить обмен опытом в вопросах диверсификации и будет содействовать развитию устойчивых деловых связей между ними. ПСБ в свою очередь сможет увеличить портфель проектов диверсификации за счет новых кейсов оборонных предприятий-участников клуба", - сказал на церемонии подписания документа руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.

https://ria.ru/20210823/strategiya-1746945577.html

https://ria.ru/20210625/tsentr-1738589386.html

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технологии, антон дроздов, псб (банк псб), форум "армия — 2021"