https://ria.ru/20210823/klaster-1746800772.html

ВКО "Алмаз-Антей" создал новый производственный кластер

ВКО "Алмаз-Антей" создал новый производственный кластер - РИА Новости, 23.08.2021

ВКО "Алмаз-Антей" создал новый производственный кластер

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" потратил на строительство нового производственного кластера в Кирове и Нижнем Новгороде 73 миллиарда рублей, сообщил гендиректор... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:31

2021-08-23T08:31

2021-08-23T09:13

экономика

концерн пво "алмаз-антей"

нижний новгород

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

ян новиков

киров

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" потратил на строительство нового производственного кластера в Кирове и Нижнем Новгороде 73 миллиарда рублей, сообщил гендиректор компании Ян Новиков."Строительство новых производственных кластеров в Кирове и Нижнем Новгороде не имеет аналогов в новейшей истории: предприятия такого масштаба и оснащенности спроектированы и построены впервые за постсоветское время, причем на запуск производства потребовалось всего около пяти лет. В создание этих предприятий концерн инвестировал свыше 73 миллиардов рублей", - рассказал Новиков в интервью "Российской газете".Глава "Алмаз-Антея" также сообщил, что на создание научно-производственного технопарка Санкт-Петербурге, где собраны все местные предприятия компании, было инвестировано 54 миллиарда рублей, в том числе 25 миллиардов - на техническое перевооружение.По словам Новикова, сегодня "Алмаз-Антей" решает масштабные задачи по перевооружению Вооруженных сил России на современные образцы средств ПВО и ПРО."Только за последние 10 лет специалистами концерна создан и поставлен в войска целый ряд совершенно новых комплексов и систем ПВО-ПРО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Полимент-Редут", "Редут", "Штиль-1", различные модификации зенитного ракетного комплекса "Тор", другие изделия", - сказал гендиректор.

https://ria.ru/20210604/bespilotnik-1735543747.html

нижний новгород

киров

россия

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экономика, концерн пво "алмаз-антей", нижний новгород, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", ян новиков, киров, россия