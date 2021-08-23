https://ria.ru/20210823/kirgiziya-1746845534.html
В МИД Киргизии оценили возможность открытия второй российской базы в стране
В МИД Киргизии оценили возможность открытия второй российской базы в стране - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД Киргизии оценили возможность открытия второй российской базы в стране
Вопрос о возможности открытия второй российской военной базы в Киргизии в связи с напряженной ситуацией в Афганистане пока не стоит, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:45
2021-08-23T12:45
2021-08-23T12:52
киргизия
талибан
афганистан
одкб
россия
руслан казакбаев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вопрос о возможности открытия второй российской военной базы в Киргизии в связи с напряженной ситуацией в Афганистане пока не стоит, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.Министр напомнил, что в Киргизии действует Объединенная российская военная база, в состав которой входят ряд структур."База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и предназначена для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств-членов ОДКБ, а также для участия в отражении внешней агрессии и проведения совместных контртеррористических операций", - сказал он.По его словам, "безусловно, российская авиабаза имеет очень важное значение в деле обеспечения региональной безопасности и укрепления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией".Казакбаев отметил, что в целом Киргизия обсуждает вопросы, связанные с Афганистаном, в рамках международных организаций, прежде всего ОДКБ, где "всегда выступает за необходимость укрепления границ с афганской стороной".Глава МИД сообщил, что "в данном контексте Киргизия ведет активную работу с Российской Федерацией"."Но вопрос о возможности открытия еще одной военной базы России на территории республики пока не стоит", - подчеркнул Казакбаев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210816/kirgiziya-1745944855.html
https://ria.ru/20210815/kirgiziya-1745817457.html
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киргизия, талибан, афганистан, одкб, россия, руслан казакбаев
12:45 23.08.2021 (обновлено: 12:52 23.08.2021)
В МИД Киргизии оценили возможность открытия второй российской базы в стране
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев: открытие второй российской базы в стране не обсуждается
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Вопрос о возможности открытия второй российской военной базы в Киргизии
в связи с напряженной ситуацией в Афганистане
пока не стоит, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев
.
Министр напомнил, что в Киргизии действует Объединенная российская военная база, в состав которой входят ряд структур.
"База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ
и предназначена для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств-членов ОДКБ, а также для участия в отражении внешней агрессии и проведения совместных контртеррористических операций", - сказал он.
По его словам, "безусловно, российская авиабаза имеет очень важное значение в деле обеспечения региональной безопасности и укрепления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией".
Казакбаев отметил, что в целом Киргизия обсуждает вопросы, связанные с Афганистаном, в рамках международных организаций, прежде всего ОДКБ, где "всегда выступает за необходимость укрепления границ с афганской стороной".
"При этом также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границу как второй рубеж на пути возможного проникновения международных террористических организаций в центральноазиатский регион", - подчеркнул он.
Глава МИД сообщил, что "в данном контексте Киргизия ведет активную работу с Российской Федерацией".
"Но вопрос о возможности открытия еще одной военной базы России
на территории республики пока не стоит", - подчеркнул Казакбаев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана
"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.