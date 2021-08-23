https://ria.ru/20210823/kiev-1746794932.html

Немецкого журналиста возмутил "теплый" прием Меркель в Киеве

Немецкого журналиста возмутил "теплый" прием Меркель в Киеве - РИА Новости, 23.08.2021

Немецкого журналиста возмутил "теплый" прием Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк удивился в Twitter, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:11

2021-08-23T07:11

2021-08-23T11:30

в мире

украина

германия

ангела меркель

виталий кличко

борисполь

йорг бланк

киев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Йорг Бланк удивился в Twitter, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель.На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.Ранее Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.Канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом.

https://ria.ru/20210823/vstrecha-1746792843.html

украина

германия

борисполь

киев

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в мире, украина, германия, ангела меркель, виталий кличко, борисполь, йорг бланк, киев, владимир зеленский