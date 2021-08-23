07:11 23.08.2021 (обновлено: 11:30 23.08.2021)
Немецкого журналиста возмутил "теплый" прием Меркель в Киеве
Немецкий журналист Бланк: будничный прием Меркель может говорить о политических планах Киева
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Йорг Бланк удивился в Twitter, как скромно в Киеве встретили канцлера Германии Ангелу Меркель.
На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.
Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn— Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021
"Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?" — написал Бланк.
Ранее Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.