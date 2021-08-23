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Религия
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Неизвестные осквернили значимую для христиан святыню на севере Израиля
Неизвестные осквернили значимую для христиан святыню на севере Израиля - РИА Новости, 23.08.2021
Неизвестные осквернили значимую для христиан святыню на севере Израиля
Неизвестные украли крест, установленный в одном из алтарей католической церкви Умножения хлебов и рыб в израильской Табхе на берегу озера Кинерет, подобный акт... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:53
2021-08-23T10:53
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг – РИА Новости. Неизвестные украли крест, установленный в одном из алтарей католической церкви Умножения хлебов и рыб в израильской Табхе на берегу озера Кинерет, подобный акт вандализма происходит не впервые, сообщил на своей странице в Facebook представитель Немецкой ассоциации Святой Земли Георг Роуикамп."Вандализм на объекте Немецкой ассоциации Святой Земли в Табхе. Мы обнаружили вчера (в пятницу – ред.) утром, что из одного из алтарей на берегу озера сняли крест – к сожалению, не впервые", - говорится в сообщении Роуикампа.Роуикамп отмечает, что для того, чтобы снять крест, злоумышленникам пришлось приложить значительную силу. Акты вандализма против христианских храмов в Израиле совершаются не впервые. В 2015 году церковь Умножения хлебов и рыб была подожжена, два человека получили отравление угарным газом. Пожар причинил значительный ущерб церкви, принадлежащей ордену бенедиктинцев. На ее стенах поджигатели оставили надписи на иврите. Позже израильская антитеррористическая спецслужба ШАБАК объявила об аресте пяти представителей еврейских радикальных кругов по подозрению в поджоге католической церкви, один из них позже был приговорен к четырем годам тюрьмы.Церковь была возведена в конце прошлого столетия на руинах более древних построек, самая ранняя из которых, византийская часовня, датируется IV веком. В основании алтаря лежит камень, на котором, как верят христиане, лежали пять хлебов и две рыбы, которыми Иисус Христос накормил 5 тысяч человек. Еще одна местная достопримечательность – раннехристианские мозаики с символическим изображением свершившегося чуда, а также флоры и фауны здешних мест.
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израиль, шабак, facebook, иисус христос
10:53 23.08.2021
 

Неизвестные осквернили значимую для христиан святыню на севере Израиля

CC BY-SA 2.0 / Byron Howes / Sea of Galillee at TabghaОзеро Кинерет
Озеро Кинерет - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Byron Howes / Sea of Galillee at Tabgha
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг – РИА Новости. Неизвестные украли крест, установленный в одном из алтарей католической церкви Умножения хлебов и рыб в израильской Табхе на берегу озера Кинерет, подобный акт вандализма происходит не впервые, сообщил на своей странице в Facebook представитель Немецкой ассоциации Святой Земли Георг Роуикамп.
"Вандализм на объекте Немецкой ассоциации Святой Земли в Табхе. Мы обнаружили вчера (в пятницу – ред.) утром, что из одного из алтарей на берегу озера сняли крест – к сожалению, не впервые", - говорится в сообщении Роуикампа.
Роуикамп отмечает, что для того, чтобы снять крест, злоумышленникам пришлось приложить значительную силу. Акты вандализма против христианских храмов в Израиле совершаются не впервые. В 2015 году церковь Умножения хлебов и рыб была подожжена, два человека получили отравление угарным газом. Пожар причинил значительный ущерб церкви, принадлежащей ордену бенедиктинцев. На ее стенах поджигатели оставили надписи на иврите. Позже израильская антитеррористическая спецслужба ШАБАК объявила об аресте пяти представителей еврейских радикальных кругов по подозрению в поджоге католической церкви, один из них позже был приговорен к четырем годам тюрьмы.
Церковь была возведена в конце прошлого столетия на руинах более древних построек, самая ранняя из которых, византийская часовня, датируется IV веком. В основании алтаря лежит камень, на котором, как верят христиане, лежали пять хлебов и две рыбы, которыми Иисус Христос накормил 5 тысяч человек. Еще одна местная достопримечательность – раннехристианские мозаики с символическим изображением свершившегося чуда, а также флоры и фауны здешних мест.
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