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В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"
В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2021
В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"
Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:24
2021-08-23T18:02
политика
украина
сша
владимир путин
джо байден
ангела меркель
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток — 2".По ее словам, США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. В связи с этим американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, говорится в статье.Глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.По мнению Бигальке, это заявление президента России можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от "Северного потока — 2", то он должен будет покупать больше топлива у Москвы."Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль", — подытожила колумнист."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
16:24 23.08.2021 (обновлено: 18:02 23.08.2021)
 
В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"

Süddeutsche Zeitung: Россия выиграет битву за "Северный поток — 2" благодаря тактическому ходу

© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток — 2".
По ее словам, США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. В связи с этим американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, говорится в статье.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:06
Лавров назвал достоинства "Северного потока — 2" для Европы
Глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.
"Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии.
По мнению Бигальке, это заявление президента России можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от "Северного потока — 2", то он должен будет покупать больше топлива у Москвы.
"Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль", — подытожила колумнист.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 20:50
Киев призвал активнее бороться против запуска "Северного потока — 2"
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:41
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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