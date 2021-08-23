16:24 23.08.2021 (обновлено: 18:02 23.08.2021)
В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"
Süddeutsche Zeitung: Россия выиграет битву за "Северный поток — 2" благодаря тактическому ходу
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток — 2".
По ее словам, США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. В связи с этим американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, говорится в статье.
Глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.
"Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии.
"Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль", — подытожила колумнист.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
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Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
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