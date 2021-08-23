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В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"

В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2021

В Германии рассказали, как Россия выиграет в битве за "Северный поток — 2"

Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:24

2021-08-23T16:24

2021-08-23T18:02

политика

украина

сша

владимир путин

джо байден

ангела меркель

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке рассказала о тактическом ходе, который позволит Москве одержать верх в битве за "Северный поток — 2".По ее словам, США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. В связи с этим американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, говорится в статье.Глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.По мнению Бигальке, это заявление президента России можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от "Северного потока — 2", то он должен будет покупать больше топлива у Москвы."Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль", — подытожила колумнист."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, ангела меркель, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия