https://ria.ru/20210823/khakasiya-1746826313.html
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов - РИА Новости, 23.08.2021
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов
Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:16
2021-08-23T11:16
2021-08-23T11:16
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что в республике продлили до 19 сентября объявленный из-за COVID режим повышенной готовности.По данным пресс-службы, в республике проверили готовность школ к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений. Согласно правилам, введенным в июне 2020 года главным санитарный врачом страны и действующим до 1 января 2022 года, все праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции."Все линейки 1 сентября состоятся... Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки республики Ларисы Гимазутиной.
https://ria.ru/20210809/obuchenie-1745003288.html
https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов
В Хакасии не допустят к работе в школах педагогов, которые к 1 сентября не привьются от COVID-19
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что в республике продлили до 19 сентября объявленный из-за COVID режим повышенной готовности.
По данным пресс-службы, в республике проверили готовность школ к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений. Согласно правилам, введенным в июне 2020 года главным санитарный врачом страны и действующим до 1 января 2022 года, все праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции.
"Все линейки 1 сентября состоятся... Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки республики Ларисы Гимазутиной.