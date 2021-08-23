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https://ria.ru/20210823/khakasiya-1746826313.html
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов - РИА Новости, 23.08.2021
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов
Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:16
2021-08-23T11:16
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что в республике продлили до 19 сентября объявленный из-за COVID режим повышенной готовности.По данным пресс-службы, в республике проверили готовность школ к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений. Согласно правилам, введенным в июне 2020 года главным санитарный врачом страны и действующим до 1 января 2022 года, все праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции."Все линейки 1 сентября состоятся... Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки республики Ларисы Гимазутиной.
https://ria.ru/20210809/obuchenie-1745003288.html
https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html
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общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:16 23.08.2021
 
К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов

В Хакасии не допустят к работе в школах педагогов, которые к 1 сентября не привьются от COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что в республике продлили до 19 сентября объявленный из-за COVID режим повышенной готовности.
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По данным пресс-службы, в республике проверили готовность школ к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений. Согласно правилам, введенным в июне 2020 года главным санитарный врачом страны и действующим до 1 января 2022 года, все праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции.
"Все линейки 1 сентября состоятся... Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки республики Ларисы Гимазутиной.
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