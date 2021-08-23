https://ria.ru/20210823/khakasiya-1746826313.html

К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов

К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов - РИА Новости, 23.08.2021

К работе в школах Хакасии допустят только привитых от COVID-19 педагогов

Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:16

2021-08-23T11:16

2021-08-23T11:16

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Праздничные линейки первого сентября состоятся в школах Хакасии, при этом педагоги, не привившиеся от коронавирусной инфекции, к работе допущены не будут, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что в республике продлили до 19 сентября объявленный из-за COVID режим повышенной готовности.По данным пресс-службы, в республике проверили готовность школ к работе в очередном учебном году в условиях коронавирусных ограничений. Согласно правилам, введенным в июне 2020 года главным санитарный врачом страны и действующим до 1 января 2022 года, все праздничные линейки 1 сентября рекомендовано проводить на свежем воздухе исключительно для классов одной параллели с соблюдением всех эпидтребований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте. Родителям на линейках присутствовать разрешается, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции."Все линейки 1 сентября состоятся... Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", – приводит пресс-служба слова министра образования и науки республики Ларисы Гимазутиной.

https://ria.ru/20210809/obuchenie-1745003288.html

https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19