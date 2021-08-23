https://ria.ru/20210823/kavkaz-1746949320.html

Власти Адыгеи рассказали о строительстве трассы в обход Майкопа

Власти Адыгеи рассказали о строительстве трассы в обход Майкопа - РИА Новости, 23.08.2021

Власти Адыгеи рассказали о строительстве трассы в обход Майкопа

Строящаяся трасса в обход столицы Адыгеи Майкопа разгрузит город, перенаправив от него потоки транспорта, идущего с Северного Кавказа на Черноморское побережье, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:38

2021-08-23T21:38

2021-08-23T21:38

республика адыгея

белореченск

туапсе

северный кавказ

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 23 авг – РИА Новости. Строящаяся трасса в обход столицы Адыгеи Майкопа разгрузит город, перенаправив от него потоки транспорта, идущего с Северного Кавказа на Черноморское побережье, сообщает пресс-служба правительства региона."Проект принесёт пользу как жителям Майкопа, так и нашим гостям, ведь через город сейчас проходит кратчайший путь из других регионов Северного Кавказа к Черноморскому побережью. Кроме того, строительство дороги расширит транспортные возможности региона, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова.Отмечается, что строительство объездной трассы идет в три этапа. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2009 году, около девяти километров дороги проходят мимо хутора Гавердовский к трассе на Туапсе. В 2019 году начато строительство второй очереди, от въезда в Майкоп со стороны Белореченска до трассы на станицу Гиагинскую. Это более 10 километров с тремя мостовыми сооружениями, этап планируется завершить в текущем году. На третьем этапе предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7,5 километров с выходом к хутору Пролетарский и аулу Мафэхабль, этот этап планируется завершить в 2022 году.

https://ria.ru/20210811/istochniki-1745285395.html

белореченск

туапсе

северный кавказ

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белореченск, туапсе, северный кавказ, мурат кумпилов