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Экология
https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html
Названы сроки глобальной катастрофы
Названы сроки глобальной катастрофы - РИА Новости, 23.08.2021
Названы сроки глобальной катастрофы
Если человечество не предпримет серьезных усилий, чтобы замедлить глобальное потепление, уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:38
2021-08-23T19:29
экология
наука
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если человечество не предпримет серьезных усилий, чтобы замедлить глобальное потепление, уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что приведет к новому великому переселению народов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.Как объяснил ученый, если уровень моря поднимется всего на несколько метров, то примерно 30 процентов территории планеты окажутся затопленными. Рябов подчеркнул, что эти земли самые густонаселенные.Он подчеркнул, что, по приблизительным подсчетам, уже к 2050 году произойдет существенное повышение уровня Мирового океана."А изменение климата всего на несколько градусов повлечет за собой такие глобальные изменения, приспособиться к которым будет очень нелегко", — продолжил Рябов.Ученый отметил, что такие прогнозы могут и не сбыться, если страны мира смогут сократить выбросы парниковых газов и тем самым затормозить глобальное потепление. По его мнению, человечество в состоянии отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет."Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди", — заключил климатолог.Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html
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наука, россия
18:38 23.08.2021 (обновлено: 19:29 23.08.2021)
 
Названы сроки глобальной катастрофы

Климатолог Рябов назвал сроки наступления глобальной катастрофы

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если человечество не предпримет серьезных усилий, чтобы замедлить глобальное потепление, уже через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что приведет к новому великому переселению народов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов.
Как объяснил ученый, если уровень моря поднимется всего на несколько метров, то примерно 30 процентов территории планеты окажутся затопленными. Рябов подчеркнул, что эти земли самые густонаселенные.
"Это приведет к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья", — предупредил климатолог.
Он подчеркнул, что, по приблизительным подсчетам, уже к 2050 году произойдет существенное повышение уровня Мирового океана.
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"А изменение климата всего на несколько градусов повлечет за собой такие глобальные изменения, приспособиться к которым будет очень нелегко", — продолжил Рябов.
Ученый отметил, что такие прогнозы могут и не сбыться, если страны мира смогут сократить выбросы парниковых газов и тем самым затормозить глобальное потепление. По его мнению, человечество в состоянии отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет.
"Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди", — заключил климатолог.
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В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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