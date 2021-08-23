https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html

В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб

В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб - РИА Новости, 23.08.2021

В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб

Шестилетние дети подожгли бочку с легковоспламеняющимся веществом в Башкирии и получили ожоги, один из них скончался, сообщает СК РФ. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:17

2021-08-23T18:17

2021-08-23T18:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестилетние дети подожгли бочку с легковоспламеняющимся веществом в Башкирии и получили ожоги, один из них скончался, сообщает СК РФ.Следствие установило, что 17 августа днем сотрудники МЧС по региону тушили пожар в гараже в селе Акъяр. Во время тушения они достали из гаража металлическую бочку и оставили без присмотра. Вечером двое шестилетних детей во время игры подожгли бочку, в результате чего легковоспламеняющее вещество в ней загорелось. Дети получили ожоги 90% и 60% поверхности тела, их госпитализировали."Спустя шесть дней ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела скончался в больнице. По предварительным данным, в бочке находился карбид", - говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека."В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728656760.html

https://ria.ru/20210726/selfi-1742914467.html

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия