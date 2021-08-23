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В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб
В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб - РИА Новости, 23.08.2021
В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб
Шестилетние дети подожгли бочку с легковоспламеняющимся веществом в Башкирии и получили ожоги, один из них скончался, сообщает СК РФ. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:17
2021-08-23T18:17
2021-08-23T18:17
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шестилетние дети подожгли бочку с легковоспламеняющимся веществом в Башкирии и получили ожоги, один из них скончался, сообщает СК РФ.Следствие установило, что 17 августа днем сотрудники МЧС по региону тушили пожар в гараже в селе Акъяр. Во время тушения они достали из гаража металлическую бочку и оставили без присмотра. Вечером двое шестилетних детей во время игры подожгли бочку, в результате чего легковоспламеняющее вещество в ней загорелось. Дети получили ожоги 90% и 60% поверхности тела, их госпитализировали."Спустя шесть дней ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела скончался в больнице. По предварительным данным, в бочке находился карбид", - говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека."В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728656760.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб
В Башкирии шестилетние дети подожгли бочку с карбидом и получили ожоги, один ребенок — смертельные