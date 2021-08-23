19:24 23.08.2021 (обновлено: 12:37 24.08.2021)
Кампус Бауманки в Калуге планируют достроить к концу 2022 года
© Фото : правительство Калужской областиСтроительство кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости. Строительство образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Баумана планируется завершить к концу 2022 года, сейчас объект готов наполовину, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в ходе форума "Армия-2021".
Шапша рассказал, что на форуме принял участие в обсуждении судьбы кампуса. "У нас половина этого проекта практически реализована, практически построена. Мы уверены, что к концу следующего года проект будет реализован, и кампус будет достроен", - сказал губернатор.
По его словам, у правительства Калужской области на кампус большие планы. В частности, на форуме было подписано соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", предметом которого стало взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций ГК "Роскосмос" и инновационной деятельности на территории региона.
"И, конечно, мы рассчитываем, что благодаря строительству этого кампуса расширится круг специалистов, которых мы готовим для корпорации", - отметил Шапша.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки.