https://ria.ru/20210823/kampus-1747001984.html

Кампус Бауманки в Калуге планируют достроить к концу 2022 года

Кампус Бауманки в Калуге планируют достроить к концу 2022 года - РИА Новости, 24.08.2021

Кампус Бауманки в Калуге планируют достроить к концу 2022 года

Строительство образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Баумана планируется завершить к концу 2022 года, сейчас объект готов наполовину, заявил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-23T19:24

2021-08-23T19:24

2021-08-24T12:37

калужская область

калужская область

роскосмос

мгту имени баумана

владислав шапша

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг — РИА Новости. Строительство образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Баумана планируется завершить к концу 2022 года, сейчас объект готов наполовину, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в ходе форума "Армия-2021".Шапша рассказал, что на форуме принял участие в обсуждении судьбы кампуса. "У нас половина этого проекта практически реализована, практически построена. Мы уверены, что к концу следующего года проект будет реализован, и кампус будет достроен", - сказал губернатор.По его словам, у правительства Калужской области на кампус большие планы. В частности, на форуме было подписано соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", предметом которого стало взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций ГК "Роскосмос" и инновационной деятельности на территории региона.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки.

https://ria.ru/20210701/prioritet-1739390395.html

калужская область

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калужская область, роскосмос, мгту имени баумана, владислав шапша, форум "армия — 2021"