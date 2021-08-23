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Кадыров рассказал о звонке Путина в день рождения отца
Кадыров рассказал о звонке Путина в день рождения отца - РИА Новости, 23.08.2021
Кадыров рассказал о звонке Путина в день рождения отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин, состоялся теплый разговор о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, которому... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:37
2021-08-23T16:37
общество
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин, состоялся теплый разговор о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, которому сегодня исполнилось бы 70 лет."Сегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень теплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, Путин подчеркнул, что с большим уважением относится к жителям республики, пожелал мира, стабильности, процветания и благополучия каждой семье."Владимир Путин напомнил, что в самые тяжелые для ЧР и всей страны дни наш народ нашёл в себе силы, волю и мудрость поддержать Ахмата-Хаджи и выбрать единственно правильный путь, ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией. Владимир Владимирович отметил, что Ахмат-Хаджи был сильной личностью. Он сумел сплотить народ и остановить кровопролитную войну, дал возможность жителям самим выбирать свое будущее", - написал глава региона.Кадыров поблагодарил Путина за слова поддержки. "Безусловно, наступление мира на чеченской земле, нынешнее процветание республики неразрывно связаны с именем президента России", - отметил он.Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР были депортированы его родители. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.В понедельник стало известно, что Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном.
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746810215.html
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общество, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, ахмат кадыров (политик), россия
16:37 23.08.2021
 
Кадыров рассказал о звонке Путина в день рождения отца

Президент Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову в день рождения его отца Ахмата Кадырова

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин, состоялся теплый разговор о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, которому сегодня исполнилось бы 70 лет.
"Сегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень теплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, Путин подчеркнул, что с большим уважением относится к жителям республики, пожелал мира, стабильности, процветания и благополучия каждой семье.
"Владимир Путин напомнил, что в самые тяжелые для ЧР и всей страны дни наш народ нашёл в себе силы, волю и мудрость поддержать Ахмата-Хаджи и выбрать единственно правильный путь, ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией. Владимир Владимирович отметил, что Ахмат-Хаджи был сильной личностью. Он сумел сплотить народ и остановить кровопролитную войну, дал возможность жителям самим выбирать свое будущее", - написал глава региона.
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:53
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Кадыров поблагодарил Путина за слова поддержки. "Безусловно, наступление мира на чеченской земле, нынешнее процветание республики неразрывно связаны с именем президента России", - отметил он.
Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР были депортированы его родители. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.
В понедельник стало известно, что Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном.
Глава администрации Чечни Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 11:58
Экс-глава кабмина Чечни назвал гибель Ахмата Кадырова личной трагедией
 
ОбществоГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинАхмат Кадыров (политик)Россия
 
 
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