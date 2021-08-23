Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/kabul-1746867399.html
США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек
США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.08.2021
США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек
США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:10
2021-08-23T14:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803538_0:205:2048:1357_1920x0_80_0_0_25737f012635c2dbdea6cf63feefcfa6.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."С 03.00 EDT (10.00 мск) 22 августа по 03.00 EDT (10.00 мск) 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек. Самолеты коалиции эвакуировали примерно 5 900 человек. С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тысяч человек", - сообщил Бейтс в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliban-1746839175.html
сша
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803538_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d73fbc91e212ee3039e13810b4c32ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город)
14:10 23.08.2021 (обновлено: 14:26 23.08.2021)
 
США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек

Белый дом: США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"С 03.00 EDT (10.00 мск) 22 августа по 03.00 EDT (10.00 мск) 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек. Самолеты коалиции эвакуировали примерно 5 900 человек. С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тысяч человек", - сообщил Бейтс в Twitter.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 12:16В мире
"Талибан"*: афганцы бегут из страны не из-за страха
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния