https://ria.ru/20210823/kabul-1746867399.html

США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек

США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.08.2021

США за сутки вывезли из Кабула более десяти тысяч человек

США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:10

2021-08-23T14:10

2021-08-23T14:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США за последние сутки вывезли из Кабула свыше 10 тысяч человек, всего с 14 августа американцы эвакуировали или способствовали эвакуации почти 37 тысяч человек, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс."С 03.00 EDT (10.00 мск) 22 августа по 03.00 EDT (10.00 мск) 23 августа военные самолеты США эвакуировали из Кабула примерно 10 400 человек. Самолеты коалиции эвакуировали примерно 5 900 человек. С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 37 тысяч человек", - сообщил Бейтс в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliban-1746839175.html

сша

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город)