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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/kabul-1746851442.html
США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула
США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула - РИА Новости, 23.08.2021
США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула
Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула, с понедельника будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, граждан стран НАТО, сообщает... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:16
2021-08-23T13:16
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула, с понедельника будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, граждан стран НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.По данным источника, заявителей по программе специальных иммиграционных виз (SIV), которая является возможностью для афганцев, работавших на правительственные силы и агентства США, покинуть страну, не пустят в аэропорт.Отмечается, что талибы теперь помогают отсеивать кандидатов, стремящихся попасть в аэропорт, путем проверки их документов. Граждане США или стран НАТО смогут привести с собой только ближайших родственников, таких как супруги и дети.Однако, по данным источника, даже с новыми ограничениями тысячи афганцев, в основном мужчины призывного возраста "без документов", остаются на территории аэропорта. Они прибыли на второй день в промежуток, когда пропускали всех. Источник добавил, что нет "никаких планов по выдворению людей из аэропорта".Источник сообщил телеканалу, что одной из причин хаоса в аэропорту было решение выдавать электронные визы без имен или номеров заявителям по программе SIV. Эти визы затем копировались в виде скриншотов и рассылались афганцами тысячам других афганцев, которые не имели права на доступ в аэропорт.Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу, что в аэропорту были случаи, когда целые семьи были разделены и отправлены в разные страны. При этом источник подчеркнул, что это было "не намеренно и не по вине официальных лиц США".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210823/kabul-1746798162.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, нато, россия
13:16 23.08.2021
 
США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула

США начали пускать только отдельные группы людей в аэропорт Кабула

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула, с понедельника будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, граждан стран НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным источника, заявителей по программе специальных иммиграционных виз (SIV), которая является возможностью для афганцев, работавших на правительственные силы и агентства США, покинуть страну, не пустят в аэропорт.
Отмечается, что талибы теперь помогают отсеивать кандидатов, стремящихся попасть в аэропорт, путем проверки их документов. Граждане США или стран НАТО смогут привести с собой только ближайших родственников, таких как супруги и дети.
Однако, по данным источника, даже с новыми ограничениями тысячи афганцев, в основном мужчины призывного возраста "без документов", остаются на территории аэропорта. Они прибыли на второй день в промежуток, когда пропускали всех. Источник добавил, что нет "никаких планов по выдворению людей из аэропорта".
Источник сообщил телеканалу, что одной из причин хаоса в аэропорту было решение выдавать электронные визы без имен или номеров заявителям по программе SIV. Эти визы затем копировались в виде скриншотов и рассылались афганцами тысячам других афганцев, которые не имели права на доступ в аэропорт.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана
Вчера, 07:54Захват власти в Афганистане талибами
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный
Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу, что в аэропорту были случаи, когда целые семьи были разделены и отправлены в разные страны. При этом источник подчеркнул, что это было "не намеренно и не по вине официальных лиц США".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
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