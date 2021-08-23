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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/kabul-1746841967.html
Убитый в аэропорту Кабула военный стал жертвой снайпера, сообщили СМИ
Убитый в аэропорту Кабула военный стал жертвой снайпера, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2021
Убитый в аэропорту Кабула военный стал жертвой снайпера, сообщили СМИ
Сотрудник афганских сил безопасности, о гибели которого сообщил в понедельник Бундесвер, был убит снайперским огнем, принадлежность снайпера неизвестна,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:27
2021-08-23T12:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
бундесвер германии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудник афганских сил безопасности, о гибели которого сообщил в понедельник Бундесвер, был убит снайперским огнем, принадлежность снайпера неизвестна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.По его данным, в дальнейшем афганские силы "в суматохе" открыли ответный огонь, однако в направлении американских морпехов. Те, в свою очередь, также открыли огонь, ранив четырех афганцев. Подчеркивается, что сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, американцев среди них нет.Бундесвер сообщил в понедельник, что в кабульском аэропорту произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Отмечалось, что погиб один афганский силовик, еще трое пострадали. По сообщению Бундесвера, в перестрелку вступили также американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.После того, как талибы (движение "Талибан"*) вошли в Кабул, в столичный аэропорт стали стекаться тысячи людей в надежде покинуть страну, в связи с этим возникали давки, инциденты, а также сообщалось о гибели людей в результате стрельбы американских и британских военных, которые участвуют в эвакуации из Афганистана иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746777197.html
https://ria.ru/20210822/kabul-1746758648.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, бундесвер германии
12:27 23.08.2021
 
Убитый в аэропорту Кабула военный стал жертвой снайпера, сообщили СМИ

CNN: сотрудник афганских сил безопасности, погибший в аэропорту Кабула, был убит снайпером

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сотрудник афганских сил безопасности, о гибели которого сообщил в понедельник Бундесвер, был убит снайперским огнем, принадлежность снайпера неизвестна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его данным, в дальнейшем афганские силы "в суматохе" открыли ответный огонь, однако в направлении американских морпехов. Те, в свою очередь, также открыли огонь, ранив четырех афганцев. Подчеркивается, что сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, американцев среди них нет.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 20:55Захват власти в Афганистане талибами
Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула
Бундесвер сообщил в понедельник, что в кабульском аэропорту произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Отмечалось, что погиб один афганский силовик, еще трое пострадали. По сообщению Бундесвера, в перестрелку вступили также американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.
После того, как талибы (движение "Талибан"*) вошли в Кабул, в столичный аэропорт стали стекаться тысячи людей в надежде покинуть страну, в связи с этим возникали давки, инциденты, а также сообщалось о гибели людей в результате стрельбы американских и британских военных, которые участвуют в эвакуации из Афганистана иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанБундесвер Германии
 
 
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