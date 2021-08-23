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При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный

При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный - РИА Новости, 23.08.2021

При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный

Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате инцидента рядом с аэропортом Кабула, сообщает бундесвер. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:54

2021-08-23T07:54

2021-08-23T09:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

бундесвер германии

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате инцидента рядом с аэропортом Кабула, сообщает бундесвер.Отмечается, что американские и немецкие военные тоже открывали огонь, среди них пострадавших нет. После того как талибы вошли в Кабул, в столичную воздушную гавань стали стекаться тысячи людей, которые надеялись покинуть страну. В связи с этим возникали давки, американские и британские военные предупредительно стреляли в воздух. Несколько человек погибли, в том числе сорвавшись с шасси взлетевших самолетов.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

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афганистан

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в мире, кабул (город), бундесвер германии, афганистан, россия