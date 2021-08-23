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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/kabul-1746798162.html
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный - РИА Новости, 23.08.2021
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный
Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате инцидента рядом с аэропортом Кабула, сообщает бундесвер. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:54
2021-08-23T09:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
бундесвер германии
афганистан
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате инцидента рядом с аэропортом Кабула, сообщает бундесвер.Отмечается, что американские и немецкие военные тоже открывали огонь, среди них пострадавших нет. После того как талибы вошли в Кабул, в столичную воздушную гавань стали стекаться тысячи людей, которые надеялись покинуть страну. В связи с этим возникали давки, американские и британские военные предупредительно стреляли в воздух. Несколько человек погибли, в том числе сорвавшись с шасси взлетевших самолетов.
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в мире, кабул (город), бундесвер германии, афганистан, россия
07:54 23.08.2021 (обновлено: 09:08 23.08.2021)
 
При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военный

При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военнослужащий, трое пострадали

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана
Военнослужащий правительственных войск Афганистана
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате инцидента рядом с аэропортом Кабула, сообщает бундесвер.

"Сегодня утром в 4:13 по центральноевропейскому времени (5:13 мск. — Прим. ред.) у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими", — говорится в Twitter оперативного командования.

Отмечается, что американские и немецкие военные тоже открывали огонь, среди них пострадавших нет.
После того как талибы вошли в Кабул, в столичную воздушную гавань стали стекаться тысячи людей, которые надеялись покинуть страну. В связи с этим возникали давки, американские и британские военные предупредительно стреляли в воздух. Несколько человек погибли, в том числе сорвавшись с шасси взлетевших самолетов.
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