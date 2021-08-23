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Туризм
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В Италии туристы массово выносят с пляжей песок и ракушки
В Италии туристы массово выносят с пляжей песок и ракушки - РИА Новости, 23.08.2021
В Италии туристы массово выносят с пляжей песок и ракушки
Туристы продолжают совершать пляжные "кражи" на Сардинии, несмотря на запреты и штрафы, сообщает The Local. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:53
2021-08-23T11:53
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристы продолжают совершать пляжные "кражи" на Сардинии, несмотря на запреты и штрафы, сообщает The Local.И речь идет не о вещах, оставленных другими отдыхающими без присмотра: по словам экологов, с возвращением массового туризма увеличилось количество унесенных с побережья ракушек, песка и гальки.Специалисты подсчитали, что только в этом году отдыхающие захватили с собой не менее шести тонн песка. Хотя еще с 2017-го такие пляжные сувениры запрещены законом и классифицируются как охраняемые ресурсы. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро, в некоторых случаях и тюремный срок. Однако любителей ракушек непросто остановить. Только в июле в аэропорту Альгеро при досмотре сумок таможенники изъяли 1,4 килограмма песка с пляжей острова. В багаже у туристов также обнаружили 743 морских камня, 43 ракушки и даже булыжник весом 1,2 килограмма. Все пассажиры, задержанные с незаконными сувенирами, были оштрафованы.По словам экологов, большинство нарушителей — иностранные гости, у которых обычно "нет злого умысла". Причин несколько. "Видимо, они хотят похвастаться друзьям, воссоздать ощущение отпуска дома или просто украсить свой аквариум". Однако воспоминания лучше хранить в сердце, чем на полке, напоминают защитники природы.
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италия, новости - туризм, сардиния, туризм, экология, туристы, отдых на море
11:53 23.08.2021
 

В Италии туристы массово выносят с пляжей песок и ракушки

© Pixabay / Pixabay/SimonПляж Кала-Голоритце в Сардинии
Пляж Кала-Голоритце в Сардинии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Pixabay / Pixabay/Simon
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристы продолжают совершать пляжные "кражи" на Сардинии, несмотря на запреты и штрафы, сообщает The Local.
И речь идет не о вещах, оставленных другими отдыхающими без присмотра: по словам экологов, с возвращением массового туризма увеличилось количество унесенных с побережья ракушек, песка и гальки.
Специалисты подсчитали, что только в этом году отдыхающие захватили с собой не менее шести тонн песка. Хотя еще с 2017-го такие пляжные сувениры запрещены законом и классифицируются как охраняемые ресурсы. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро, в некоторых случаях и тюремный срок.
Однако любителей ракушек непросто остановить. Только в июле в аэропорту Альгеро при досмотре сумок таможенники изъяли 1,4 килограмма песка с пляжей острова. В багаже у туристов также обнаружили 743 морских камня, 43 ракушки и даже булыжник весом 1,2 килограмма. Все пассажиры, задержанные с незаконными сувенирами, были оштрафованы.
По словам экологов, большинство нарушителей — иностранные гости, у которых обычно "нет злого умысла". Причин несколько. "Видимо, они хотят похвастаться друзьям, воссоздать ощущение отпуска дома или просто украсить свой аквариум". Однако воспоминания лучше хранить в сердце, чем на полке, напоминают защитники природы.
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