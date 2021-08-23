Посол России в Тегеране рассказал о переговорах по военной продукции
Посол России в Тегеране Джагарян: Москва и Тегеран ведут диалог по продукции военного назначения
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Леван Джагарян.
"Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения", - сказал посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Ирана есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Иран интересуется различной номенклатурой российских вооружений.
Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. В минобороны Ирана заявляли, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее.
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021-начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"В конце текущего-начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами", - сказал Джагарян.
Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар.