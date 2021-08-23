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Посол России в Тегеране рассказал о переговорах по военной продукции
Посол России в Тегеране рассказал о переговорах по военной продукции - РИА Новости, 23.08.2021
Посол России в Тегеране рассказал о переговорах по военной продукции
Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости посол России в РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:35
2021-08-23T11:35
в мире
иран
оон
тегеран (город)
владимир путин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
министерство обороны ирана
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Леван Джагарян."Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения", - сказал посол.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Ирана есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Иран интересуется различной номенклатурой российских вооружений.Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. В минобороны Ирана заявляли, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее.Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021-начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар."Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.
https://ria.ru/20210823/sotrudnichestvo-1746828543.html
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в мире, иран, оон, тегеран (город), владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, министерство обороны ирана, леван джагарян, россия
11:35 23.08.2021
 
Посол России в Тегеране рассказал о переговорах по военной продукции

Посол России в Тегеране Джагарян: Москва и Тегеран ведут диалог по продукции военного назначения

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Леван Джагарян.
"Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения", - сказал посол.
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Ирана есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Иран интересуется различной номенклатурой российских вооружений.
Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. В минобороны Ирана заявляли, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее.
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021-начале 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"В конце текущего-начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами", - сказал Джагарян.
Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар.
"Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации", - сказал посол.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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В миреИранООНТегеран (город)Владимир ПутинФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевМинистерство обороны ИранаЛеван ДжагарянРоссия
 
 
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