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Посол объяснил, почему Иран не может погасить долг по АЭС "Бушер"
Посол объяснил, почему Иран не может погасить долг по АЭС "Бушер" - РИА Новости, 23.08.2021
Посол объяснил, почему Иран не может погасить долг по АЭС "Бушер"
Россия и Иран пока не урегулировали вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер", потому что из-за американских санкций средства Тегерана были заблокированы... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:25
2021-08-23T11:26
в мире
сша
иран
япония
южная корея
аэс "бушер"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Иран пока не урегулировали вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер", потому что из-за американских санкций средства Тегерана были заблокированы в банках Японии и Южной Кореи, но, несмотря на нерешенные проблемы, персонал атомной станции работает штатно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян."К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось", - сказал посол."Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии. Тем не менее, персонал на АЭС "Бушер" продолжает работать в штатном режиме", - добавил высокопоставленный дипломат.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" составляет около 500 миллионов долларов.Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/busher-1739724285.html
сша
иран
япония
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в мире, сша, иран, япония, южная корея, аэс "бушер"
11:25 23.08.2021 (обновлено: 11:26 23.08.2021)
 
Посол объяснил, почему Иран не может погасить долг по АЭС "Бушер"

Посол России Джагарян: Иран не может погасить долг по АЭС "Бушер" из-за американских санкций

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Иран пока не урегулировали вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер", потому что из-за американских санкций средства Тегерана были заблокированы в банках Японии и Южной Кореи, но, несмотря на нерешенные проблемы, персонал атомной станции работает штатно, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.
"К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось", - сказал посол.
"Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии. Тем не менее, персонал на АЭС "Бушер" продолжает работать в штатном режиме", - добавил высокопоставленный дипломат.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сумма долга за работы по созданию АЭС "Бушер-2" составляет около 500 миллионов долларов.
Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 11:19В мире
Иранская АЭС "Бушер" вернулась к работе спустя две недели
 
В миреСШАИранЯпонияЮжная КореяАЭС "Бушер"
 
 
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