https://ria.ru/20210823/inoagent-1746851733.html
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом - РИА Новости, 23.08.2021
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом
Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:17
2021-08-23T13:17
2021-08-23T14:01
общество
дмитрий песков
министерство юстиции рф (минюст россии)
дождь (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_149bee1a4e6c306ef44b0cd4e8d9ce71.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы не согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей."Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ - не может, соответственно, и был (телеканал "Дождь"* - ред.) объявлен инагентом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что телеканал "Дождь"* признан иностранным агентом."Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иноагентах. В этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые поступают от иностранцев, то их нужно заявлять. Нужно напомнить, что закон не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ, которое подпадает под действия закона, дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст", – добавил Песков.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html
https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_534dd1db13eee52a378aa8fe9ff0275c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, министерство юстиции рф (минюст россии), дождь (телеканал)
13:17 23.08.2021 (обновлено: 14:01 23.08.2021)
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом
Пресс-секретарь президента Песков: Минюст не согласовывал с Кремлем признание "Дождя"* иноагентом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы не согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко
сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
"Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ - не может, соответственно, и был (телеканал "Дождь"* - ред.) объявлен инагентом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что телеканал "Дождь"* признан иностранным агентом.
"Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иноагентах. В этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые поступают от иностранцев, то их нужно заявлять. Нужно напомнить, что закон не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ, которое подпадает под действия закона, дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст", – добавил Песков.
* СМИ, выполняющее функции иноагента