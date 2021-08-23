https://ria.ru/20210823/inoagent-1746851733.html

Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом

Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом - РИА Новости, 23.08.2021

Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом

Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:17

2021-08-23T13:17

2021-08-23T14:01

общество

дмитрий песков

министерство юстиции рф (минюст россии)

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы не согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей."Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ - не может, соответственно, и был (телеканал "Дождь"* - ред.) объявлен инагентом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что телеканал "Дождь"* признан иностранным агентом."Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иноагентах. В этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые поступают от иностранцев, то их нужно заявлять. Нужно напомнить, что закон не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ, которое подпадает под действия закона, дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст", – добавил Песков.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html

https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html

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общество, дмитрий песков, министерство юстиции рф (минюст россии), дождь (телеканал)