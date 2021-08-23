Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/inoagent-1746851733.html
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом - РИА Новости, 23.08.2021
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом
Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:17
2021-08-23T14:01
общество
дмитрий песков
министерство юстиции рф (минюст россии)
дождь (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_149bee1a4e6c306ef44b0cd4e8d9ce71.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы не согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей."Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ - не может, соответственно, и был (телеканал "Дождь"* - ред.) объявлен инагентом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что телеканал "Дождь"* признан иностранным агентом."Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иноагентах. В этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые поступают от иностранцев, то их нужно заявлять. Нужно напомнить, что закон не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ, которое подпадает под действия закона, дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст", – добавил Песков.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html
https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_534dd1db13eee52a378aa8fe9ff0275c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дмитрий песков, министерство юстиции рф (минюст россии), дождь (телеканал)
13:17 23.08.2021 (обновлено: 14:01 23.08.2021)
 
Песков прокомментировал признание "Дождя"* СМИ-иноагентом

Пресс-секретарь президента Песков: Минюст не согласовывал с Кремлем признание "Дождя"* иноагентом

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Натальи Синдеевой и Александра Винокурова, посвященная работе телеканала "Дождь"
Пресс-конференция Натальи Синдеевой и Александра Винокурова, посвященная работе телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, в Кремле об этом знали, но эти вопросы не согласовываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 15:52
Признание "Дождя"* иноагентом не связано с выборами в ГД, заявил Клишас
"Это не согласовывается. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ - не может, соответственно, и был (телеканал "Дождь"* - ред.) объявлен инагентом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, знали ли в Кремле о том, что телеканал "Дождь"* признан иностранным агентом.
"Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иноагентах. В этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые поступают от иностранцев, то их нужно заявлять. Нужно напомнить, что закон не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ, которое подпадает под действия закона, дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст", – добавил Песков.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Полиция задерживает девушку с плакатом в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:14
У здания ФСБ задержали пикетчиков в поддержку СМИ-иноагентов
 
ОбществоДмитрий ПесковМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Дождь (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния