https://ria.ru/20210823/il-112v-1746834031.html

Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии

Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии - РИА Новости, 23.08.2021

Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии

Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021" РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:48

2021-08-23T11:48

2021-08-23T12:05

ми-38

россия

безопасность

армия

кубинка

жуковский

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021""Мы, безусловно, продолжим летные испытания", - подчеркнул он.Вице-премьер Юрий Борисов считает необходимым работать над безотказностью двигателя ТВ-117, который стоял на потерпевшем катастрофу самолете Ил-112В.Вице-премьер РФ Юрий Борисов не считает необходимым приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 после трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-112В."Нет, это неправильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о приостановке полетов Ми-38.На вертолётах Ми-38, как и на потерпевшем крушение в Подмосковье Ил-112В, стоят двигатели ТВ7-117. Первый серийный Ми-38 был представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019.ТВ7-117 - российский газотурбинный двигатель, на базе которого, в частности, созданы силовые установки для военно-транспортных самолетов Ил-112В (ТВ7-117СТ), пассажирских Ил-114-300 (ТВ7-117СТ-01), новых вертолетов Ми-38 (ТВ7-117В).Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.В августе гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал РИА Новости, что в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38, до конца 2022 года холдинг передаст Минобороны еще два вертолета. А в июле на полях авиасалона МАКС-2021 МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 для работы в Арктике.Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/il112-1746181038.html

https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746105511.html

https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html

россия

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

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