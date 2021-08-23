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https://ria.ru/20210823/il-112v-1746834031.html
Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии
Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии - РИА Новости, 23.08.2021
Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии
Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021" РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:48
2021-08-23T12:05
ми-38
россия
безопасность
армия
кубинка
жуковский
юрий борисов (вице-премьер)
ил-112
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021""Мы, безусловно, продолжим летные испытания", - подчеркнул он.Вице-премьер Юрий Борисов считает необходимым работать над безотказностью двигателя ТВ-117, который стоял на потерпевшем катастрофу самолете Ил-112В.Вице-премьер РФ Юрий Борисов не считает необходимым приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 после трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-112В."Нет, это неправильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о приостановке полетов Ми-38.На вертолётах Ми-38, как и на потерпевшем крушение в Подмосковье Ил-112В, стоят двигатели ТВ7-117. Первый серийный Ми-38 был представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019.ТВ7-117 - российский газотурбинный двигатель, на базе которого, в частности, созданы силовые установки для военно-транспортных самолетов Ил-112В (ТВ7-117СТ), пассажирских Ил-114-300 (ТВ7-117СТ-01), новых вертолетов Ми-38 (ТВ7-117В).Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.В августе гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал РИА Новости, что в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38, до конца 2022 года холдинг передаст Минобороны еще два вертолета. А в июле на полях авиасалона МАКС-2021 МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 для работы в Арктике.Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210818/il112-1746181038.html
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россия
кубинка
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ми-38, россия, безопасность, армия, кубинка, жуковский, юрий борисов (вице-премьер), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-114
11:48 23.08.2021 (обновлено: 12:05 23.08.2021)
 
Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии

Вице-премьер Борисов: программа испытаний Ил-112В будет продолжена после трагедии в Подмосковье

© РИА Новости / пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкПолет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Летные испытания самолета Ил-112В после катастрофы будут продолжены, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2021"
"Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный летный транспортный самолет, к сожалению, случаются такого рода трагедии. Я думаю промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", - сказал он.
"Мы, безусловно, продолжим летные испытания", - подчеркнул он.
Вице-премьер Юрий Борисов считает необходимым работать над безотказностью двигателя ТВ-117, который стоял на потерпевшем катастрофу самолете Ил-112В.
"Я считаю, что резерв у ТВ-117 достаточно еще большой. Нужно работать над совершенствованием и устойчивостью, безотказностью работы этого двигателя", - сказал он журналистам на форуме "Армия-2021".
Вице-премьер РФ Юрий Борисов не считает необходимым приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 после трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-112В.
Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
18 августа, 10:39Сказано в эфире
"Выявить все недоработки". Эксперт о продолжении испытаний Ил-112В
"Нет, это неправильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о приостановке полетов Ми-38.
На вертолётах Ми-38, как и на потерпевшем крушение в Подмосковье Ил-112В, стоят двигатели ТВ7-117. Первый серийный Ми-38 был представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
ТВ7-117 - российский газотурбинный двигатель, на базе которого, в частности, созданы силовые установки для военно-транспортных самолетов Ил-112В (ТВ7-117СТ), пассажирских Ил-114-300 (ТВ7-117СТ-01), новых вертолетов Ми-38 (ТВ7-117В).
Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.
Сотрудник военной полиции в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 17:21
Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье
В августе гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал РИА Новости, что в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38, до конца 2022 года холдинг передаст Минобороны еще два вертолета. А в июле на полях авиасалона МАКС-2021 МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 для работы в Арктике.
Первый опытный образец легкого военного-транспортного самолета Ил112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, 17 августа потерпел крушение в районе села Никольское. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 06:59
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
 
Ми-38РоссияБезопасностьАрмияКубинкаЖуковскийЮрий Борисов (вице-премьер)Ил-112Крушение Ил-112В в ПодмосковьеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-114
 
 
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