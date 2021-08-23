https://ria.ru/20210823/gosuslugi-1746912855.html

Чернышенко рассказал о внедрении ИИ на госуслугах

Чернышенко рассказал о внедрении ИИ на госуслугах - РИА Новости, 23.08.2021

Чернышенко рассказал о внедрении ИИ на госуслугах

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит увеличить скорость получения услуг в России на портале "Госуслуги онлайн" в 10 раз к 2024 году,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:22

2021-08-23T17:22

2021-08-23T17:28

общество

технологии

госуслуги

дмитрий чернышенко

искусственный интеллект

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит увеличить скорость получения услуг в России на портале "Госуслуги онлайн" в 10 раз к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Скорость получения государственных услуг на портале "Госуслуги онлайн" с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году", - сказал Чернышенко на пленарном заседании конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2021".Кроме того, по словам заместителя председателя правительства, с внедрением технологий ИИ качество электронного документооборота в бизнесе за счет сокращения количества ошибок увеличится не менее чем в два с половиной раза. В свою очередь, эффективность обеспечения кибербезопасности может вырасти впятеро за счет роста доли киберинцидентов, выявленных без участия человека.Чернышенко добавил, что по оценке экспертов Аналитического центра при правительстве РФ и "Сбера", технологии ИИ позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. Вице-премьер указал, что Россия обладает существенным потенциалом, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта.В частности, отметил он, в настоящее время в стране насчитывается более 400 перспективных компаний, специализирующихся на разработках в этой сфере. Вместе с тем, продолжил заместитель председателя правительства, развитие ИИ возможно только при условии комплексного развития технологической инфраструктуры."К 2024 году в вузах появится около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям ИИ", - сказал Чернышенко. Кроме того, к 2024 году 97 тысяч школьников и студентов пройдут преакселерационные программы, а около 6 тысяч человек смогут освоить новые профессии и получить дополнительное образование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/gosuslugi-1746502771.html

https://realty.ria.ru/20210616/tseny-1737196389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госуслуги, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект, россия