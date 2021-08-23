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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/gosdep-1746955283.html
В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром
В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром - РИА Новости, 23.08.2021
В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром
Афганское движение "Талибан"* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США, сказал журналистам... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:54
2021-08-23T23:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США, сказал журналистам пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Сейчас столичный аэропорт контролируют американские войска, используя его для вывоза из страны граждан США и их союзников из местного населения."Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", - сообщил он в ходе брифинга.Прайс добавил, что одно из условий, с которыми США увязывают сохранение авиасообщения Афганистана с внешним миром, - бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть страну.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс, россия
23:54 23.08.2021
 
В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: движение "Талибан"* хочет иметь авиасообщение с внешним миром

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США, сказал журналистам пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Сейчас столичный аэропорт контролируют американские войска, используя его для вывоза из страны граждан США и их союзников из местного населения.
"Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", - сообщил он в ходе брифинга.
Прайс добавил, что одно из условий, с которыми США увязывают сохранение авиасообщения Афганистана с внешним миром, - бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть страну.
* Террористическая организация, запрещена в России
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 22:04Захват власти в Афганистане талибами
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНед ПрайсРоссия
 
 
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