https://ria.ru/20210823/gosdep-1746955283.html

В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром

В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром - РИА Новости, 23.08.2021

В Госдепе заявили, что талибы хотят авиасообщение с внешним миром

Афганское движение "Талибан"* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США, сказал журналистам... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T23:54

2021-08-23T23:54

2021-08-23T23:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нед прайс

россия

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Афганское движение "Талибан"* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле и прорабатывает этот вопрос с США, сказал журналистам пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Сейчас столичный аэропорт контролируют американские войска, используя его для вывоза из страны граждан США и их союзников из местного населения."Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", - сообщил он в ходе брифинга.Прайс добавил, что одно из условий, с которыми США увязывают сохранение авиасообщения Афганистана с внешним миром, - бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть страну.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210823/taliby-1746951218.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс, россия