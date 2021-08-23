Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП
Минэкономразвития: Омская область поднялась на 49 позиций в рейтинге по уровню развития ГЧП
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная каланча на улице Интернациональная в Омске
ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные рейтинга Минэкономразвития РФ.
Как отмечают в областном правительстве, позиция Омской области в рейтинге Минэкономразвития РФ складывалась из оценки трех факторов: результаты реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2020 году и в предшествующие годы. Также оценивалась работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность поддерживать проекты ГЧП.
"Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас регион занимает 9 место в рейтинге, поднявшись с 58 места в 2019 году", - отметили в областном правительстве со ссылкой на Минэкономразвития РФ.
В рейтинге учитывалось наличие специальных инвестиционных контрактов. В Омской области действует специнвестконтракт по созданию производства катализаторов, заключенный между региональным правительством, Минпромторгом России и "Газпром нефть – Каталитические системы". В региональном Минэкономики отмечают, что на системную работу в развитии ГЧП влияет и закрепление намерений о сотрудничестве с инвесторами. В 2020 году губернатор области Александр Бурков подписал около десятка таких соглашений, в этом году уже шесть.
"В 2020 году мы серьезно работали над нормативной базой, чтобы обеспечить необходимыми документами отраслевые министерства и администрации муниципалитетов… В регионе применяется отраслевой принцип работы с проектами ГЧП. И на сегодняшний день заключено 30 концессионных соглашений по объектам тепло- и водоснабжения, в социально-культурной сфере", – поясняет первый замминистра экономики региона Денис Кушнер.
В регионе реализуются проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, в области жилищного строительства, развития логистической и гостиничной инфраструктуры. По концессионным соглашениям с инвесторами в Омске строится ледовый дворец "Арена" и реконструируется кинотеатр "Первомайский", а в районах Омской области идут реконструкции инженерно-коммунальных объектов.