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Омская область
https://ria.ru/20210823/gchp-1746916649.html
Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП
Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП - РИА Новости, 23.08.2021
Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП
Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:40
2021-08-23T17:40
омская область
экономика
омск
омская область
александр бурков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
газпром
россия
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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные рейтинга Минэкономразвития РФ.Как отмечают в областном правительстве, позиция Омской области в рейтинге Минэкономразвития РФ складывалась из оценки трех факторов: результаты реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2020 году и в предшествующие годы. Также оценивалась работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность поддерживать проекты ГЧП."Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас регион занимает 9 место в рейтинге, поднявшись с 58 места в 2019 году", - отметили в областном правительстве со ссылкой на Минэкономразвития РФ.В рейтинге учитывалось наличие специальных инвестиционных контрактов. В Омской области действует специнвестконтракт по созданию производства катализаторов, заключенный между региональным правительством, Минпромторгом России и "Газпром нефть – Каталитические системы". В региональном Минэкономики отмечают, что на системную работу в развитии ГЧП влияет и закрепление намерений о сотрудничестве с инвесторами. В 2020 году губернатор области Александр Бурков подписал около десятка таких соглашений, в этом году уже шесть."В 2020 году мы серьезно работали над нормативной базой, чтобы обеспечить необходимыми документами отраслевые министерства и администрации муниципалитетов… В регионе применяется отраслевой принцип работы с проектами ГЧП. И на сегодняшний день заключено 30 концессионных соглашений по объектам тепло- и водоснабжения, в социально-культурной сфере", – поясняет первый замминистра экономики региона Денис Кушнер.В регионе реализуются проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, в области жилищного строительства, развития логистической и гостиничной инфраструктуры. По концессионным соглашениям с инвесторами в Омске строится ледовый дворец "Арена" и реконструируется кинотеатр "Первомайский", а в районах Омской области идут реконструкции инженерно-коммунальных объектов.
https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html
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экономика, омск, омская область, александр бурков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром, россия
17:40 23.08.2021
 
Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП

Минэкономразвития: Омская область поднялась на 49 позиций в рейтинге по уровню развития ГЧП

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная каланча на улице Интернациональная в Омске
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные рейтинга Минэкономразвития РФ.
Как отмечают в областном правительстве, позиция Омской области в рейтинге Минэкономразвития РФ складывалась из оценки трех факторов: результаты реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2020 году и в предшествующие годы. Также оценивалась работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность поддерживать проекты ГЧП.
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"Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас регион занимает 9 место в рейтинге, поднявшись с 58 места в 2019 году", - отметили в областном правительстве со ссылкой на Минэкономразвития РФ.
В рейтинге учитывалось наличие специальных инвестиционных контрактов. В Омской области действует специнвестконтракт по созданию производства катализаторов, заключенный между региональным правительством, Минпромторгом России и "Газпром нефть – Каталитические системы". В региональном Минэкономики отмечают, что на системную работу в развитии ГЧП влияет и закрепление намерений о сотрудничестве с инвесторами. В 2020 году губернатор области Александр Бурков подписал около десятка таких соглашений, в этом году уже шесть.
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"В 2020 году мы серьезно работали над нормативной базой, чтобы обеспечить необходимыми документами отраслевые министерства и администрации муниципалитетов… В регионе применяется отраслевой принцип работы с проектами ГЧП. И на сегодняшний день заключено 30 концессионных соглашений по объектам тепло- и водоснабжения, в социально-культурной сфере", – поясняет первый замминистра экономики региона Денис Кушнер.
В регионе реализуются проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, в области жилищного строительства, развития логистической и гостиничной инфраструктуры. По концессионным соглашениям с инвесторами в Омске строится ледовый дворец "Арена" и реконструируется кинотеатр "Первомайский", а в районах Омской области идут реконструкции инженерно-коммунальных объектов.
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