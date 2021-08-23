https://ria.ru/20210823/gchp-1746916649.html

Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП

Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП - РИА Новости, 23.08.2021

Омская область вошла в десятку лучших регионов по развитию ГЧП

Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:40

2021-08-23T17:40

2021-08-23T17:40

омская область

экономика

омск

омская область

александр бурков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

газпром

россия

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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные рейтинга Минэкономразвития РФ.Как отмечают в областном правительстве, позиция Омской области в рейтинге Минэкономразвития РФ складывалась из оценки трех факторов: результаты реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2020 году и в предшествующие годы. Также оценивалась работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность поддерживать проекты ГЧП."Омская область поднялась на 49 позиций в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас регион занимает 9 место в рейтинге, поднявшись с 58 места в 2019 году", - отметили в областном правительстве со ссылкой на Минэкономразвития РФ.В рейтинге учитывалось наличие специальных инвестиционных контрактов. В Омской области действует специнвестконтракт по созданию производства катализаторов, заключенный между региональным правительством, Минпромторгом России и "Газпром нефть – Каталитические системы". В региональном Минэкономики отмечают, что на системную работу в развитии ГЧП влияет и закрепление намерений о сотрудничестве с инвесторами. В 2020 году губернатор области Александр Бурков подписал около десятка таких соглашений, в этом году уже шесть."В 2020 году мы серьезно работали над нормативной базой, чтобы обеспечить необходимыми документами отраслевые министерства и администрации муниципалитетов… В регионе применяется отраслевой принцип работы с проектами ГЧП. И на сегодняшний день заключено 30 концессионных соглашений по объектам тепло- и водоснабжения, в социально-культурной сфере", – поясняет первый замминистра экономики региона Денис Кушнер.В регионе реализуются проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, в области жилищного строительства, развития логистической и гостиничной инфраструктуры. По концессионным соглашениям с инвесторами в Омске строится ледовый дворец "Арена" и реконструируется кинотеатр "Первомайский", а в районах Омской области идут реконструкции инженерно-коммунальных объектов.

https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html

https://ria.ru/20210812/bezopasnost-1745421933.html

https://ria.ru/20210720/terminal-1742085461.html

омск

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, омск, омская область, александр бурков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром, россия