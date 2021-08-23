https://ria.ru/20210823/gaz-1746920727.html

Прокачка газа по "Ямал-Европе" резко выросла, заявил немецкий оператор

Прокачка газа по "Ямал-Европе" резко выросла, заявил немецкий оператор - РИА Новости, 23.08.2021

Прокачка газа по "Ямал-Европе" резко выросла, заявил немецкий оператор

Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа выросла за последний отчетный час почти в два раза, превысив показатели до аварии на Уренгойском заводе "Газпрома",... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:00

2021-08-23T18:00

2021-08-23T18:07

экономика

европа

ямал

газпром

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа выросла за последний отчетный час почти в два раза, превысив показатели до аварии на Уренгойском заводе "Газпрома", произошедшей в начале августа, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, за период с 16.00 по 17.00 мск прокачка выросла до 2,7 миллиона кубометров в час, тогда как ранее она составляла около 1,5 миллиона кубометров в час и держалась на таком уровне три дня.В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома". Возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены.На фоне пожара поставки газа по газопроводу Ямал - Европа временно падали более чем вдвое. Так, 5 августа (в день инцидента) они сократились - с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка несколько увеличивалась, но затем снова снижалась до уровней, близких к показателям после аварии.

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

https://ria.ru/20210812/gaz-1745548050.html

европа

ямал

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экономика, европа, ямал, газпром