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Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией
Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией - РИА Новости, 23.08.2021
Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией
Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что сохранение транзита российского газа через территорию страны в Европу может снизить РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:53
2021-08-23T04:53
экономика
в мире
украина
владимир путин
юрий витренко
северный поток — 2
алексей данилов
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что сохранение транзита российского газа через территорию страны в Европу может снизить риск начала вооруженного конфликта с Москвой.По словам украинского политика, введение в строй газопровода "Северный поток — 2" якобы угрожает прекращением транзита газа через Украину. Это, в свою очередь, значительно повышает вероятность полномасштабной войны с Россией и "военного вторжения", утверждает функционер.Глава "Нафтогаза" также пояснил, что военный конфликт приведет к временному прекращению транзита российского газа, и тогда, по его мнению, европейские политики "будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Вопрос продления контракта на транзит газаВ то же время, Витренко заявил о готовности Киева ввести переговоры с "Газпромом" по поводу продления контракта на транзит газа, однако, как уточнил он, Украина рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.По его словам, речь идет о "длительной перспективе".Глава "Нафтогаз предложил реализовать сценарий, при котором после 2024 года, то есть после прекращения текущего контракта на транзит голубого топлива из России в Европу, "Газпром" сможет бронировать мощности через украинскую газотранспортную систему.Стратегия безопасностиСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с изданием "Новое время" заявил, что у Украины есть стратегия энергетической безопасности, благодаря которой страна не потеряет газ после запуска "Северного потока — 2".Он также назвал Россию "постоянным и ежеминутным риском" для Киева и добавил, что Украина не должна расслабляться.Северный поток — 2"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров. Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценивали, что на окончание работ потребуется две-три недели. В частности, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил, что при благоприятных погодных условиях строительство может быть закончено к 10 сентября.
https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html
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экономика, в мире, украина, владимир путин, юрий витренко, северный поток — 2, алексей данилов, россия
04:53 23.08.2021
 
Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией

Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев хочет сохранить транзита газа для предотвращения войны с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что сохранение транзита российского газа через территорию страны в Европу может снизить риск начала вооруженного конфликта с Москвой.
По словам украинского политика, введение в строй газопровода "Северный поток — 2" якобы угрожает прекращением транзита газа через Украину. Это, в свою очередь, значительно повышает вероятность полномасштабной войны с Россией и "военного вторжения", утверждает функционер.
"Мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого", — высказался Витренко.
Глава "Нафтогаза" также пояснил, что военный конфликт приведет к временному прекращению транзита российского газа, и тогда, по его мнению, европейские политики "будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.
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Вопрос продления контракта на транзит газа

В то же время, Витренко заявил о готовности Киева ввести переговоры с "Газпромом" по поводу продления контракта на транзит газа, однако, как уточнил он, Украина рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.
По его словам, речь идет о "длительной перспективе".
"Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией", — утверждает Витренко.
Глава "Нафтогаз предложил реализовать сценарий, при котором после 2024 года, то есть после прекращения текущего контракта на транзит голубого топлива из России в Европу, "Газпром" сможет бронировать мощности через украинскую газотранспортную систему.
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Стратегия безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с изданием "Новое время" заявил, что у Украины есть стратегия энергетической безопасности, благодаря которой страна не потеряет газ после запуска "Северного потока — 2".

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности (после запуска "Северного потока 2" — Прим. ред.), и мы все эти вопросы отрабатываем", — сказал Данилов.

Он также назвал Россию "постоянным и ежеминутным риском" для Киева и добавил, что Украина не должна расслабляться.
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На Украине заявили, что не останутся без газа из-за "Северного потока — 2"

Северный поток — 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценивали, что на окончание работ потребуется две-три недели. В частности, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил, что при благоприятных погодных условиях строительство может быть закончено к 10 сентября.
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ЭкономикаВ миреУкраинаВладимир ПутинЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Алексей ДаниловРоссия
 
 
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