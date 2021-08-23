https://ria.ru/20210823/gaz-1746793838.html

Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией

Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией - РИА Новости, 23.08.2021

Глава "Нафтогаза" назвал условие для "предотвращения войны" с Россией

Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что сохранение транзита российского газа через территорию страны в Европу может снизить РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T04:53

2021-08-23T04:53

2021-08-23T04:53

экономика

в мире

украина

владимир путин

юрий витренко

северный поток — 2

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_f16d04df8ae831aa567d73a825021acd.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что сохранение транзита российского газа через территорию страны в Европу может снизить риск начала вооруженного конфликта с Москвой.По словам украинского политика, введение в строй газопровода "Северный поток — 2" якобы угрожает прекращением транзита газа через Украину. Это, в свою очередь, значительно повышает вероятность полномасштабной войны с Россией и "военного вторжения", утверждает функционер.Глава "Нафтогаза" также пояснил, что военный конфликт приведет к временному прекращению транзита российского газа, и тогда, по его мнению, европейские политики "будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Вопрос продления контракта на транзит газаВ то же время, Витренко заявил о готовности Киева ввести переговоры с "Газпромом" по поводу продления контракта на транзит газа, однако, как уточнил он, Украина рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.По его словам, речь идет о "длительной перспективе".Глава "Нафтогаз предложил реализовать сценарий, при котором после 2024 года, то есть после прекращения текущего контракта на транзит голубого топлива из России в Европу, "Газпром" сможет бронировать мощности через украинскую газотранспортную систему.Стратегия безопасностиСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с изданием "Новое время" заявил, что у Украины есть стратегия энергетической безопасности, благодаря которой страна не потеряет газ после запуска "Северного потока — 2".Он также назвал Россию "постоянным и ежеминутным риском" для Киева и добавил, что Украина не должна расслабляться.Северный поток — 2"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров. Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценивали, что на окончание работ потребуется две-три недели. В частности, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил, что при благоприятных погодных условиях строительство может быть закончено к 10 сентября.

https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

https://ria.ru/20210805/gaz-1744577380.html

https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, владимир путин, юрий витренко, северный поток — 2, алексей данилов, россия