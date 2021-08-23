https://ria.ru/20210823/frantsisk-1746816459.html

СМИ сообщили о возможном отречении от престола папы римского

СМИ сообщили о возможном отречении от престола папы римского - РИА Новости, 23.08.2021

СМИ сообщили о возможном отречении от престола папы римского

Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, сообщила... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:33

2021-08-23T10:33

2021-08-23T10:33

религия

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ватикан

рим

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, сообщила в понедельник итальянская газета Libero.Причиной возможного решения папы Франциска издание называет состояние здоровья понтифика, которому 4 июля в Риме была проведена хирургическая операция на кишечнике."В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", - пишет Libero."Однако причиной отречения Бергольо стал бы не столько возраст, сколько состояние здоровья, которое оказалось в центре всеобщего внимания неожиданным и непредвиденным образом в связи с хирургической операцией", - отмечает газета.Операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". Как сообщил тогда Святой престол, понтифику была проведена "плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее официальный представитель Ватикана уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице десять суток и 14 июля возвратился в Ватикан.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз до операции сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющих от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.Папа Бенедикт XVI на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от Апостольского престола. Вечером 28 февраля это решение вступило в законную силу. В настоящее время папа Римский на покое проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

https://ria.ru/20210809/konvert-1745016341.html

https://ria.ru/20210718/papa-1741740662.html

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в мире, ватикан, рим, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), папа римский