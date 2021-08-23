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В Индии более 70 человек пострадали на фестивале бросания камней

В Индии более 70 человек пострадали на фестивале бросания камней - РИА Новости, 23.08.2021

В Индии более 70 человек пострадали на фестивале бросания камней

По меньшей мере 75 человек пострадали на ежегодном фестивале бросания камней Bagwal на севере Индии, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:20

2021-08-23T12:20

2021-08-23T12:20

в мире

индия

уттаракханд

религия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере 75 человек пострадали на ежегодном фестивале бросания камней Bagwal на севере Индии, сообщает издание Times of India.Фестиваль проходит каждый год на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд в честь дня полнолуния. Во время праздника верующие бросаются камнями, чтобы пролитой кровью задобрить правящее божество.После мероприятия медицинская помощь понадобилась 75 пострадавшим.Как пишет издание, в 2013 году суд в штате Уттаракханд постановил, что местные жители должны заменить камни фруктами и цветами. Однако верующие посчитали, что отсутствие "кровавой жертвы" божеству приведет к несчастьям."В начале фестиваля мы бросались фруктами и просили прихожан не использовать камни, но они настояли, поскольку твердо верят в этот ритуал", - сообщил член общины храма

https://ria.ru/20210803/indiya-1744115028.html

индия

уттаракханд

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в мире, индия, уттаракханд, религия