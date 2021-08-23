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Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе"
Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе" - РИА Новости, 23.08.2021
Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе"
Европа не хочет усугублять отношения с Россией из-за саммита "Крымская платформа", поэтому направила для участия в этой "пиар-акции" политиков "второго-третьего РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:08
2021-08-23T11:08
в мире
киев
оон
севастополь
александр грушко
владимир зеленский
евросоюз
мид украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европа не хочет усугублять отношения с Россией из-за саммита "Крымская платформа", поэтому направила для участия в этой "пиар-акции" политиков "второго-третьего ряда", заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял изданию "Коммерсант", что участие ряда лидеров стран и высокопоставленных лиц ЕС в саммите негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя."Я убежден, что они не добьются своих целей в Крыму и что это пиар-акция. Что касается российско-европейских отношений, то вряд ли они существенно ухудшатся или изменятся, потому что те люди, которые реально принимают (в Европе) решения, не принимают участия во встрече. Самый яркий пример - это (канцлер ФРГ) Ангела Меркель, которая вместо себя послала министра экономики", - сказал Безпалько.По его словам, европейские страны посылают политиков "второго-третьего ряда" и тем самым лишь "обозначают" участие и поддержку Украины в вопросе Крыма. Кроме того, отметил эксперт, в СМИ появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский жалуется, что европейские лидеры отказываются от участия в "Крымской платформе", потому что "боятся России"."Это лучше всего отражает отношение Европы к "Крымской платформе", - отметил Безпалько.Политолог также убежден, что европейские лидеры не хотят усугублять отношения с Россией, пример Германии об этом и свидетельствует, хотя из них руководства Евросоюза об этом прямо не скажет.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/krym-1746804553.html
https://ria.ru/20210822/mid-1746773296.html
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в мире, киев, оон, севастополь, александр грушко, владимир зеленский, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, россия
11:08 23.08.2021
 
Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе"

Политолог Богдан Безпалько: ЕС послал на "Крымскую платформу" политиков "второго-третьего ряда"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европа не хочет усугублять отношения с Россией из-за саммита "Крымская платформа", поэтому направила для участия в этой "пиар-акции" политиков "второго-третьего ряда", заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял изданию "Коммерсант", что участие ряда лидеров стран и высокопоставленных лиц ЕС в саммите негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:21
Аксенов прокомментировал организацию Украиной саммита "Крымская платформа"
"Я убежден, что они не добьются своих целей в Крыму и что это пиар-акция. Что касается российско-европейских отношений, то вряд ли они существенно ухудшатся или изменятся, потому что те люди, которые реально принимают (в Европе) решения, не принимают участия во встрече. Самый яркий пример - это (канцлер ФРГ) Ангела Меркель, которая вместо себя послала министра экономики", - сказал Безпалько.
По его словам, европейские страны посылают политиков "второго-третьего ряда" и тем самым лишь "обозначают" участие и поддержку Украины в вопросе Крыма. Кроме того, отметил эксперт, в СМИ появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский жалуется, что европейские лидеры отказываются от участия в "Крымской платформе", потому что "боятся России".
"Это лучше всего отражает отношение Европы к "Крымской платформе", - отметил Безпалько.
Политолог также убежден, что европейские лидеры не хотят усугублять отношения с Россией, пример Германии об этом и свидетельствует, хотя из них руководства Евросоюза об этом прямо не скажет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 20:08
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
 
В миреКиевООНСевастопольАлександр ГрушкоВладимир ЗеленскийЕвросоюзМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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