https://ria.ru/20210823/evropa-1746824505.html

Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе"

Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе" - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперт оценил уровень представительства ЕС на "Крымской платформе"

Европа не хочет усугублять отношения с Россией из-за саммита "Крымская платформа", поэтому направила для участия в этой "пиар-акции" политиков "второго-третьего РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:08

2021-08-23T11:08

2021-08-23T11:08

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евросоюз

мид украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европа не хочет усугублять отношения с Россией из-за саммита "Крымская платформа", поэтому направила для участия в этой "пиар-акции" политиков "второго-третьего ряда", заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял изданию "Коммерсант", что участие ряда лидеров стран и высокопоставленных лиц ЕС в саммите негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя."Я убежден, что они не добьются своих целей в Крыму и что это пиар-акция. Что касается российско-европейских отношений, то вряд ли они существенно ухудшатся или изменятся, потому что те люди, которые реально принимают (в Европе) решения, не принимают участия во встрече. Самый яркий пример - это (канцлер ФРГ) Ангела Меркель, которая вместо себя послала министра экономики", - сказал Безпалько.По его словам, европейские страны посылают политиков "второго-третьего ряда" и тем самым лишь "обозначают" участие и поддержку Украины в вопросе Крыма. Кроме того, отметил эксперт, в СМИ появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский жалуется, что европейские лидеры отказываются от участия в "Крымской платформе", потому что "боятся России"."Это лучше всего отражает отношение Европы к "Крымской платформе", - отметил Безпалько.Политолог также убежден, что европейские лидеры не хотят усугублять отношения с Россией, пример Германии об этом и свидетельствует, хотя из них руководства Евросоюза об этом прямо не скажет.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/krym-1746804553.html

https://ria.ru/20210822/mid-1746773296.html

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в мире, киев, оон, севастополь, александр грушко, владимир зеленский, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, россия