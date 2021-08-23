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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/evakuatsiya-1746925187.html
Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана
Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана
Соединенные Штаты рассчитывают на полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, заявил в понедельник РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:27
2021-08-23T18:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
нато
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, заявил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он пояснил, что оборонное ведомство предлагает рекомендации президенту США, информируя его о ходе эвакуации из аэропорта Кабула, однако до сих пор Пентагон не настаивал на ее продлении после 31 августа. "Пока мы не находимся в этой точке", - добавил Кирби.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
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в мире, сша, афганистан, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия
18:27 23.08.2021
 
Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана

Представитель Пентагона Кирби: США не просили продлить эвакуацию из Афганистана после 31 августа

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, заявил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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Он пояснил, что оборонное ведомство предлагает рекомендации президенту США, информируя его о ходе эвакуации из аэропорта Кабула, однако до сих пор Пентагон не настаивал на ее продлении после 31 августа. "Пока мы не находимся в этой точке", - добавил Кирби.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанНАТОМинистерство обороны СШАДжон КирбиРоссия
 
 
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