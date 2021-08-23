https://ria.ru/20210823/evakuatsiya-1746925187.html

Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана

Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

Пентагон оценил сроки вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты рассчитывают на полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, заявил в понедельник РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:27

2021-08-23T18:27

2021-08-23T18:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

министерство обороны сша

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, заявил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он пояснил, что оборонное ведомство предлагает рекомендации президенту США, информируя его о ходе эвакуации из аэропорта Кабула, однако до сих пор Пентагон не настаивал на ее продлении после 31 августа. "Пока мы не находимся в этой точке", - добавил Кирби.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliby-1746896455.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия