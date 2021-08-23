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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/eternals-1746915052.html
Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения
Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения - РИА Новости, 23.08.2021
Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения
Звезду блокбастера Marvel "Вечные" Барри Кеогана госпитализировали после нападения в Голуэе (Ирландия), сообщает Independent.ie. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:03
2021-08-23T19:03
культура
ирландия
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
анджелина джоли (войт)
сальма хайек
кит харингтон
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезду блокбастера Marvel "Вечные" Барри Кеогана госпитализировали после нападения в Голуэе (Ирландия), сообщает Independent.ie. Как стало известно из отчета полиции, 15 августа в 3:30 утра актер был найден рядом с шикарной гостиницей "G Hotel". На его лице были серьезные травмы. Артист был доставлен в больницу. Кеоган не подавал заявление в полицию, но ведется расследование. Пока никто не был арестован. Актера ранее в тот вечер видели в нескольких барах, он говорил, что приехал повидаться со старыми знакомыми.В новом проекте Marvel рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они прибыли на Землю семь тысяч лет и защищали людей от гуманоидов Девиантов. Кеоган сыграл одного из Вечных. Его персонажа зовут Друиг. Также в фильме снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.В российский прокат лента выйдет 4 ноября 2021 года.
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ирландия, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден
19:03 23.08.2021
 

Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения

© AP Photo / Invision/Danny MoloshokИрландский актер Барри Кеоган
Ирландский актер Барри Кеоган - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезду блокбастера Marvel "Вечные" Барри Кеогана госпитализировали после нападения в Голуэе (Ирландия), сообщает Independent.ie.
Как стало известно из отчета полиции, 15 августа в 3:30 утра актер был найден рядом с шикарной гостиницей "G Hotel". На его лице были серьезные травмы. Артист был доставлен в больницу.
Кеоган не подавал заявление в полицию, но ведется расследование. Пока никто не был арестован. Актера ранее в тот вечер видели в нескольких барах, он говорил, что приехал повидаться со старыми знакомыми.
В новом проекте Marvel рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они прибыли на Землю семь тысяч лет и защищали людей от гуманоидов Девиантов.
Кеоган сыграл одного из Вечных. Его персонажа зовут Друиг.
Также в фильме снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.
В российский прокат лента выйдет 4 ноября 2021 года.
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КультураИрландияMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыАнджелина Джоли (Войт)Сальма ХайекКит ХарингтонРичард Мэдден
 
 
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