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Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения

Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения - РИА Новости, 23.08.2021

Звезду "Вечных" госпитализировали после нападения

Звезду блокбастера Marvel "Вечные" Барри Кеогана госпитализировали после нападения в Голуэе (Ирландия), сообщает Independent.ie. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:03

2021-08-23T19:03

2021-08-23T19:03

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Звезду блокбастера Marvel "Вечные" Барри Кеогана госпитализировали после нападения в Голуэе (Ирландия), сообщает Independent.ie. Как стало известно из отчета полиции, 15 августа в 3:30 утра актер был найден рядом с шикарной гостиницей "G Hotel". На его лице были серьезные травмы. Артист был доставлен в больницу. Кеоган не подавал заявление в полицию, но ведется расследование. Пока никто не был арестован. Актера ранее в тот вечер видели в нескольких барах, он говорил, что приехал повидаться со старыми знакомыми.В новом проекте Marvel рассказывается о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они прибыли на Землю семь тысяч лет и защищали людей от гуманоидов Девиантов. Кеоган сыграл одного из Вечных. Его персонажа зовут Друиг. Также в фильме снимались Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.В российский прокат лента выйдет 4 ноября 2021 года.

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ирландия, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден