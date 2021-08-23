https://ria.ru/20210823/elki-1746839345.html

Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"

Стала известна дата премьеры восьмых "Елок" - РИА Новости, 23.08.2021

Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"

Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:16

2021-08-23T12:16

2021-08-23T12:16

культура

иван ургант

тимур бекмамбетов

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Bazelevs.Уточняется, что новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Нововведение будет заключаться в том, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.Режиссером фильма станет Антон Богданов, который уже работал над предыдущими частями франшизы. Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты, среди которых Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова и Яков Юровицкий. Как добавили в пресс-службе, режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом."За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в том же формате. Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.Проект "Елки" собрал в прокате свыше шести миллиардов рублей, все семь частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. В 2018 году создатели фильма заявили, что седьмая часть новогоднего фильма "Елки" станет последней.

https://ria.ru/20210625/bekmambetov-1738452201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван ургант, тимур бекмамбетов, семен слепаков, новости культуры, кино и сериалы