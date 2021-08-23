Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"
Восьмая часть новогодней комедии "Елки" выйдет в прокат 16 декабря
© Bazelevs (2018) Кадр из фильма "Ёлки Последние"
© Bazelevs (2018)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Bazelevs.
"После двухлетнего перерыва "Елки" возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах… Новые "Елки" выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Нововведение будет заключаться в том, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.
Режиссером фильма станет Антон Богданов, который уже работал над предыдущими частями франшизы. Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты, среди которых Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова и Яков Юровицкий.
Как добавили в пресс-службе, режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом.
© Предоставлено пресс-службой BazelevsКадр из новеллы "Сосны".
1 из 5
Кадр из новеллы "Сосны".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
© Предоставлено пресс-службой BazelevsКадр из новеллы "Вокзал на троих".
2 из 5
Кадр из новеллы "Вокзал на троих".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые".
3 из 5
Кадр из фильма "Елки новые".
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
4 из 5
Актеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
1 из 5
Кадр из новеллы "Сосны".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
2 из 5
Кадр из новеллы "Вокзал на троих".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
3 из 5
Кадр из фильма "Елки новые".
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
4 из 5
Актеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
"За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в том же формате. Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.
Проект "Елки" собрал в прокате свыше шести миллиардов рублей, все семь частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. В 2018 году создатели фильма заявили, что седьмая часть новогоднего фильма "Елки" станет последней.