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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/elki-1746839345.html
Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"
Стала известна дата премьеры восьмых "Елок" - РИА Новости, 23.08.2021
Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"
Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:16
2021-08-23T12:16
культура
иван ургант
тимур бекмамбетов
семен слепаков
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Bazelevs.Уточняется, что новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Нововведение будет заключаться в том, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.Режиссером фильма станет Антон Богданов, который уже работал над предыдущими частями франшизы. Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты, среди которых Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова и Яков Юровицкий. Как добавили в пресс-службе, режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом."За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в том же формате. Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.Проект "Елки" собрал в прокате свыше шести миллиардов рублей, все семь частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. В 2018 году создатели фильма заявили, что седьмая часть новогоднего фильма "Елки" станет последней.
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иван ургант, тимур бекмамбетов, семен слепаков, новости культуры, кино и сериалы
12:16 23.08.2021
 
Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"

Восьмая часть новогодней комедии "Елки" выйдет в прокат 16 декабря

© Bazelevs (2018) Кадр из фильма "Ёлки Последние"
Кадр из фильма Ёлки Последние
© Bazelevs (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" начались в регионах, картина выйдет в прокат 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии Bazelevs.
"После двухлетнего перерыва "Елки" возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах… Новые "Елки" выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Нововведение будет заключаться в том, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.
Режиссером фильма станет Антон Богданов, который уже работал над предыдущими частями франшизы. Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты, среди которых Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова и Яков Юровицкий.
Как добавили в пресс-службе, режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом.
© Предоставлено пресс-службой BazelevsКадр из новеллы "Сосны".
Кадр из новеллы Сосны
1 из 5
Кадр из новеллы "Сосны".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
© Предоставлено пресс-службой BazelevsКадр из новеллы "Вокзал на троих".
Кадр из новеллы Вокзал на троих
2 из 5
Кадр из новеллы "Вокзал на троих".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые".
Кадр из фильма Елки новые
3 из 5
Кадр из фильма "Елки новые".
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
Съемки фильма Елки-3
4 из 5
Актеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Фото : BazelevsНа съемках фильма Тимура Бекмамбетова "Елки"
На съемках фильма Тимура Бекмамбетова Елки
5 из 5
На съемках фильма Тимура Бекмамбетова "Елки"
© Фото : Bazelevs
1 из 5
Кадр из новеллы "Сосны".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
2 из 5
Кадр из новеллы "Вокзал на троих".
© Предоставлено пресс-службой Bazelevs
3 из 5
Кадр из фильма "Елки новые".
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
4 из 5
Актеры Иван Ургант (на первом плане) и Сергей Светлаков во время съемок фильма режиссера Дмитрия Киселева "Елки-3" в больнице имени И.М. Сеченова в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 5
На съемках фильма Тимура Бекмамбетова "Елки"
© Фото : Bazelevs
"За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в том же формате. Их идею поддержали в IVI. Седьмая часть проекта была заключительной для меня – поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.
Проект "Елки" собрал в прокате свыше шести миллиардов рублей, все семь частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. В 2018 году создатели фильма заявили, что седьмая часть новогоднего фильма "Елки" станет последней.
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