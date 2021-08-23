https://ria.ru/20210823/elektronika-1746805451.html
"Ъ": Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники
"Ъ": Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники - РИА Новости, 23.08.2021
"Ъ": Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники
Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:28
2021-08-23T09:28
2021-08-23T10:32
экономика
технологии
тайвань
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и собеседника в правительстве. По их словам, до конца года определят номенклатуру, которую нужно будет помечать, и протестируют работу системы контроля за оборотом радиоэлектроники. Ее оператором будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект компаний ЮСМ, "Элвис-Плюс групп" и госкорпорации "Ростех". Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на следующий год, а его итоги подведут в первом квартале 2023-го.В ЦРПТ газете сообщили, что "поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота", и добавили, что готовы принять участие в проекте, если такое решение будет принято. В Минпромторге отказались от комментариев.По данным одного из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. По его словам, российские компании, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию.Эксперты и участники рынка, опрошенные газетой, считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов, например, компьютеров, серверов, планшетов и так далее. Если же правительство обяжет помечать все электронные компоненты, то цена устройств может возрасти. "Также есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени", — полагает гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников.Для снижения доли нелегальной продукции в России власти планируют к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.
https://ria.ru/20210801/antiseptiki-1743812456.html
https://ria.ru/20210713/markirovka-1741064329.html
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экономика, технологии, тайвань, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
09:28 23.08.2021 (обновлено: 10:32 23.08.2021)
"Ъ": Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электроники
"Коммерсантъ": Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минпромторг
планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, пишет газета "Коммерсантъ"
со ссылкой на источники и собеседника в правительстве.
По их словам, до конца года определят номенклатуру, которую нужно будет помечать, и протестируют работу системы контроля за оборотом радиоэлектроники. Ее оператором будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект компаний ЮСМ, "Элвис-Плюс групп" и госкорпорации "Ростех
".
Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на следующий год, а его итоги подведут в первом квартале 2023-го.
В ЦРПТ газете сообщили, что "поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота", и добавили, что готовы принять участие в проекте, если такое решение будет принято. В Минпромторге отказались от комментариев.
По данным одного из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. По его словам, российские компании, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию.
Эксперты и участники рынка, опрошенные газетой, считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов, например, компьютеров, серверов, планшетов и так далее. Если же правительство обяжет помечать все электронные компоненты, то цена устройств может возрасти.
"Также есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня
, которые и так растянуты во времени", — полагает гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников.
Для снижения доли нелегальной продукции в России
власти планируют к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты.