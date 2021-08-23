https://ria.ru/20210823/ekspress-testy-1746856213.html
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции - РИА Новости, 23.08.2021
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:30
2021-08-23T13:30
2021-08-23T13:30
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f668b08c3f7d8ae585d0234881920c5a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы разработали укладки для бойцов, которые позволяют у самих себя и у своих ближайших товарищей проводить индикацию инфекционных заболеваний на 24 биопатогена, они всегда в сумке, они не требуют специального медицинского образования, очень быстро и эффективно можно себя протестировать", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что ФМБА также разработало линейку приборов для биологической разведки, которые уже используются министерством обороны. Это мгновенные индикаторы выбросов отдельных бактерий и вирусов, а также аналитические приборы, которые позволяют проверять концентрацию тех или иных веществ.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743938393.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66a020a68c8dd61c4d42fae7391c74f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных, позволяющие выявлять у себя различные инфекции