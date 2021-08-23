Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/ekspress-testy-1746856213.html
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции - РИА Новости, 23.08.2021
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:30
2021-08-23T13:30
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f668b08c3f7d8ae585d0234881920c5a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы разработали укладки для бойцов, которые позволяют у самих себя и у своих ближайших товарищей проводить индикацию инфекционных заболеваний на 24 биопатогена, они всегда в сумке, они не требуют специального медицинского образования, очень быстро и эффективно можно себя протестировать", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что ФМБА также разработало линейку приборов для биологической разведки, которые уже используются министерством обороны. Это мгновенные индикаторы выбросов отдельных бактерий и вирусов, а также аналитические приборы, которые позволяют проверять концентрацию тех или иных веществ.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743938393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66a020a68c8dd61c4d42fae7391c74f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
13:30 23.08.2021
 
ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции

ФМБА разработало экспресс-тесты для военных, позволяющие выявлять у себя различные инфекции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы разработали укладки для бойцов, которые позволяют у самих себя и у своих ближайших товарищей проводить индикацию инфекционных заболеваний на 24 биопатогена, они всегда в сумке, они не требуют специального медицинского образования, очень быстро и эффективно можно себя протестировать", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что ФМБА также разработало линейку приборов для биологической разведки, которые уже используются министерством обороны. Это мгновенные индикаторы выбросов отдельных бактерий и вирусов, а также аналитические приборы, которые позволяют проверять концентрацию тех или иных веществ.
Разделение крови на компоненты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 09:57Распространение коронавируса
В Москве опробуют генетические тесты на тяжесть течения COVID-19
 
ОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния