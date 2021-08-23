https://ria.ru/20210823/ekspress-testy-1746856213.html

ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции

ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции - РИА Новости, 23.08.2021

ФМБА разработало экспресс-тесты для военных на различные инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:30

2021-08-23T13:30

2021-08-23T13:30

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало экспресс-тесты для военных, которые позволяют выявлять различные инфекционные заболевания у самих себя, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы разработали укладки для бойцов, которые позволяют у самих себя и у своих ближайших товарищей проводить индикацию инфекционных заболеваний на 24 биопатогена, они всегда в сумке, они не требуют специального медицинского образования, очень быстро и эффективно можно себя протестировать", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что ФМБА также разработало линейку приборов для биологической разведки, которые уже используются министерством обороны. Это мгновенные индикаторы выбросов отдельных бактерий и вирусов, а также аналитические приборы, которые позволяют проверять концентрацию тех или иных веществ.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743938393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)