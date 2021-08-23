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Культура
https://ria.ru/20210823/dzhaz-1746810028.html
Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party
Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 23.08.2021
Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party
В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. В этом году он проходил под знаком ковид-безопасности и ознаменовался новым форматом концертов, но остался ярким,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:00
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фото
культура
джаз
коктебель
республика крым
сергей чиграков
фестиваль koktebel jazz party
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В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. В этом году он проходил под знаком ковид-безопасности и ознаменовался новым форматом концертов, но остался ярким, зажигательным и эмоциональным. Заключительный день фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
коктебель
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фото, фото, джаз, коктебель, республика крым, сергей чиграков, фестиваль koktebel jazz party, koktebel jazz party — 2021
12:00 23.08.2021 (обновлено: 13:08 23.08.2021)
 

Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party

Читать ria.ru в
В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. В этом году он проходил под знаком ковид-безопасности и ознаменовался новым форматом концертов, но остался ярким, зажигательным и эмоциональным. Заключительный день фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.

Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party-2021
1 из 10

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Концерты в этом году проводили в новом формате: была доступна телевизионная съемка выступлений.

Певица ASET (Асет Самраилова) выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
2 из 10

Концерты в этом году проводили в новом формате: была доступна телевизионная съемка выступлений.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Трансляции можно было посмотреть на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Мэтью Ли (Маттео Оризи) выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
3 из 10

Трансляции можно было посмотреть на сайте фестиваля и в социальных сетях.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Число зрителей на концертах было ограничено. В зале под открытым небом находились всего 300 человек.

Вокалистка группы Jazz Ladies And Gentlemen Ирина Родилес выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
4 из 10

Число зрителей на концертах было ограничено. В зале под открытым небом находились всего 300 человек.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Нынешний фестиваль стал своеобразной антиковидной акцией, меры безопасности соблюдались самые строгие.

Посетители международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party-2021
5 из 10

Нынешний фестиваль стал своеобразной антиковидной акцией, меры безопасности соблюдались самые строгие.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Наградой тем, кто выполнил все требования, стали незабываемые выступления лучших музыкантов.

Певец Сергей Чиграков (Чиж) выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
6 из 10

Наградой тем, кто выполнил все требования, стали незабываемые выступления лучших музыкантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen.

Выступление группы Jazz Ladies And Gentlemen на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021. Слева направо: Валерия Шургалина, Ирина Родилес, Макар Новиков, Виктория Каунова
7 из 10

Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Еще одним участником третьего дня фестиваля стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine.

Музыкант Сергей Головня во время выступления на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
8 из 10

Еще одним участником третьего дня фестиваля стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли с коллективом.

Выступление коллектива Matthew Lee на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021. На первом плане: Фрэнки Каррера (Франческо Оризи)
9 из 10

На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли с коллективом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Закрыла фестиваль российская группа "Чиж & Co", музыканты исполнили свои золотые хиты.

Певец Сергей Чиграков (Чиж) выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
10 из 10

Закрыла фестиваль российская группа "Чиж & Co", музыканты исполнили свои золотые хиты.

© РИА Новости / Владимир Песня
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КультураФотоджазКоктебельРеспублика КрымСергей ЧиграковФестиваль Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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