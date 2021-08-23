https://ria.ru/20210823/dzhaz-1746810028.html

Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party

Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 23.08.2021

Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party

В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. В этом году он проходил под знаком ковид-безопасности и ознаменовался новым форматом концертов, но остался ярким,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:00

2021-08-23T12:00

2021-08-23T13:08

фото

культура

джаз

коктебель

республика крым

сергей чиграков

фестиваль koktebel jazz party

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В Крыму завершился 19-й Koktebel Jazz Party. В этом году он проходил под знаком ковид-безопасности и ознаменовался новым форматом концертов, но остался ярким, зажигательным и эмоциональным. Заключительный день фестиваля — в фотоленте Ria.ru.

коктебель

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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