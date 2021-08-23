Незабываемые концерты, золотые хиты: третий день Koktebel Jazz Party
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходил в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
Концерты в этом году проводили в новом формате: была доступна телевизионная съемка выступлений.
Концерты в этом году проводили в новом формате: была доступна телевизионная съемка выступлений.
Трансляции можно было посмотреть на сайте фестиваля и в социальных сетях.
Трансляции можно было посмотреть на сайте фестиваля и в социальных сетях.
Число зрителей на концертах было ограничено. В зале под открытым небом находились всего 300 человек.
Число зрителей на концертах было ограничено. В зале под открытым небом находились всего 300 человек.
Нынешний фестиваль стал своеобразной антиковидной акцией, меры безопасности соблюдались самые строгие.
Нынешний фестиваль стал своеобразной антиковидной акцией, меры безопасности соблюдались самые строгие.
Наградой тем, кто выполнил все требования, стали незабываемые выступления лучших музыкантов.
Наградой тем, кто выполнил все требования, стали незабываемые выступления лучших музыкантов.
Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen.
Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen.
Еще одним участником третьего дня фестиваля стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine.
Еще одним участником третьего дня фестиваля стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine.
На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли с коллективом.
На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли с коллективом.
Закрыла фестиваль российская группа "Чиж & Co", музыканты исполнили свои золотые хиты.
Закрыла фестиваль российская группа "Чиж & Co", музыканты исполнили свои золотые хиты.