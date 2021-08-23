https://ria.ru/20210823/dtp-1746953814.html

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 23.08.2021

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Новобурасском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T23:08

2021-08-23T23:08

2021-08-23T23:08

происшествия

саратов

саратовская область

новобурасский район

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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Новобурасском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 19.10 (18.10 мск) на автодороге Саратов - Тепловка - Балтай."Произошло столкновение автомобилей Mercedes и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель-женщина ("Ларгуса") и две пассажирки скончались на месте столкновения. Водитель-женщина, пассажир 2006 года рождения и пассажирка 2014 года рождения из Mercedes с травмами госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

https://ria.ru/20210820/dtp-1746624835.html

саратов

саратовская область

новобурасский район

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происшествия, саратов, саратовская область, новобурасский район