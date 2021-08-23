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В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 23.08.2021
В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Новобурасском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:08
2021-08-23T23:08
происшествия
саратов
саратовская область
новобурасский район
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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Новобурасском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 19.10 (18.10 мск) на автодороге Саратов - Тепловка - Балтай."Произошло столкновение автомобилей Mercedes и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель-женщина ("Ларгуса") и две пассажирки скончались на месте столкновения. Водитель-женщина, пассажир 2006 года рождения и пассажирка 2014 года рождения из Mercedes с травмами госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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происшествия, саратов, саратовская область, новобурасский район
23:08 23.08.2021
 
В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, три человека погибли, еще трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Новобурасском районе Саратовской области, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 19.10 (18.10 мск) на автодороге Саратов - Тепловка - Балтай.
"Произошло столкновение автомобилей Mercedes и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель-женщина ("Ларгуса") и две пассажирки скончались на месте столкновения. Водитель-женщина, пассажир 2006 года рождения и пассажирка 2014 года рождения из Mercedes с травмами госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьНовобурасский район
 
 
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