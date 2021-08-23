https://ria.ru/20210823/dtp-1746951847.html

На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин

На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин - РИА Новости, 23.08.2021

На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин

Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T22:15

2021-08-23T22:15

2021-08-23T23:33

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта."В Шоссейном проезде, в районе дома 8 столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Дептранс просит автомобилистов по возможности объезжать этот участок.По предварительной информации дептранса, в ДТП пострадали два человека.

https://ria.ru/20210822/avariya-1746734487.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы