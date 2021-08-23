https://ria.ru/20210823/dtp-1746951847.html
На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин
На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин - РИА Новости, 23.08.2021
На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин
Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:15
2021-08-23T22:15
2021-08-23T23:33
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта."В Шоссейном проезде, в районе дома 8 столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Дептранс просит автомобилистов по возможности объезжать этот участок.По предварительной информации дептранса, в ДТП пострадали два человека.
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москва, департамент транспорта г. москвы
22:15 23.08.2021 (обновлено: 23:33 23.08.2021)
На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин
На юго-востоке Москвы в Шоссейном проезде в районе дома 8 столкнулись пять автомобилей,