https://ria.ru/20210823/dtp-1746900546.html

Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.08.2021

Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Житель Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбивший мальчика на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:23

2021-08-23T16:23

2021-08-23T16:23

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбивший мальчика на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России.По версии следствия, вечером 21 августа находящийся в состоянии опьянения мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу со своей семьей по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)."В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20210815/dtp-1745843266.html

https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия