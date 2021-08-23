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Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 23.08.2021
Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Житель Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбивший мальчика на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:23
2021-08-23T16:23
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбивший мальчика на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России.По версии следствия, вечером 21 августа находящийся в состоянии опьянения мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу со своей семьей по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)."В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20210815/dtp-1745843266.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:23 23.08.2021
 
Пьяный нижегородец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Жителя Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбившего ребенка на переходе, заключили под стражу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, в пьяном виде насмерть сбивший мальчика на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России.
По версии следствия, вечером 21 августа находящийся в состоянии опьянения мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу со своей семьей по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
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В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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