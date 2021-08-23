https://ria.ru/20210823/dozhd-1746951624.html
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа - РИА Новости, 23.08.2021
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа
Роскомнадзор информировал Минюст РФ о том, что телеканал "Дождь", признанный СМИ-иноагентом, получал финансирование из-за рубежа, а также демонстрировал... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:14
2021-08-23T22:14
2021-08-23T22:14
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роскомнадзор информировал Минюст РФ о том, что телеканал "Дождь", признанный СМИ-иноагентом, получал финансирование из-за рубежа, а также демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь" и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь" планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что " Дождь " с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.В Роскомнадзоре напомнили, что вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции министерства юстиции."В свою очередь Роскомнадзор отмечает, что телеканал "Дождь" регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа, о чем Роскомнадзор проинформировал Минюст в ответ на его запрос", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/media-1744446283.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, дождь (телеканал)
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа
Роскомнадзор проинформировал Министерство Юстиции о финансировании телеканала "Дождь" из-за границы