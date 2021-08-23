Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/dozhd-1746951624.html
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа - РИА Новости, 23.08.2021
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа
Роскомнадзор информировал Минюст РФ о том, что телеканал "Дождь", признанный СМИ-иноагентом, получал финансирование из-за рубежа, а также демонстрировал... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:14
2021-08-23T22:14
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роскомнадзор информировал Минюст РФ о том, что телеканал "Дождь", признанный СМИ-иноагентом, получал финансирование из-за рубежа, а также демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь" и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь" планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что " Дождь " с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.В Роскомнадзоре напомнили, что вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции министерства юстиции."В свою очередь Роскомнадзор отмечает, что телеканал "Дождь" регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа, о чем Роскомнадзор проинформировал Минюст в ответ на его запрос", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/media-1744446283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_74665f651eed81f06b2023c3ad5ccbec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, дождь (телеканал)
22:14 23.08.2021
 
Роскомнадзор проинформировал Минюст о финансировании "Дождя" из-за рубежа

Роскомнадзор проинформировал Министерство Юстиции о финансировании телеканала "Дождь" из-за границы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роскомнадзор информировал Минюст РФ о том, что телеканал "Дождь", признанный СМИ-иноагентом, получал финансирование из-за рубежа, а также демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь" и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь" планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что " Дождь " с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
В Роскомнадзоре напомнили, что вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции министерства юстиции.
"В свою очередь Роскомнадзор отмечает, что телеканал "Дождь" регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа, о чем Роскомнадзор проинформировал Минюст в ответ на его запрос", - заявили в ведомстве.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 09:04
"Открытые медиа" объявили о прекращении работы
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Тихон ДзядкоДождь (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния