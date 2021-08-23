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В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе
Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:22
2021-08-23T13:22
2021-08-23T13:22
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине - минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта в Донбассе.
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, ангела меркель, россия
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе
Пресс-секретарь президента Песков: в Минских соглашениях о России вообще не упоминается