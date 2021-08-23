https://ria.ru/20210823/donbass-1746853390.html

В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе

В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021

В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе

Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:22

2021-08-23T13:22

2021-08-23T13:22

в мире

украина

германия

дмитрий песков

ангела меркель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616874_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_1518710376dcacba7761b0abe3da2378.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине - минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210823/donbass-1746809231.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, дмитрий песков, ангела меркель, россия