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В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе
Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:22
2021-08-23T13:22
в мире
украина
германия
дмитрий песков
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине - минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта в Донбассе.
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, ангела меркель, россия
13:22 23.08.2021
 
В Кремле прокомментировали слова Меркель о конфликте в Донбассе

Пресс-секретарь президента Песков: в Минских соглашениях о России вообще не упоминается

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Краеугольным камнем урегулирования ситуации в Донбассе являются минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине - минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта в Донбассе.
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