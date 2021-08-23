https://ria.ru/20210823/donbass-1746809231.html

В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе

В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021

В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе

Ситуация с политическим урегулированием в Донбассе за последние годы ушла в минус, у Киева нет желания что-либо обсуждать, заявила РИА Новости полпред... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:47

2021-08-23T09:47

2021-08-23T09:47

в мире

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оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с политическим урегулированием в Донбассе за последние годы ушла в минус, у Киева нет желания что-либо обсуждать, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."На политическом треке мы не то что не приблизились хоть на шаг к урегулированию, мы даже отдалились от него", - сказала Никонорова.По ее словам, с момента подписания rомплекса мер по урегулированию в Донбассе Киев принял ряд законов "против жителей Донбасса", которые не способствуют выполнению минских соглашений. Чтобы продвинуться в политическом урегулировании, Киев должен отменить законы, нарушающие минские соглашения, отметила собеседница агентства."То есть ситуация в политическом аспекте переговорного трека за время конфликта только ухудшилась. Если в части вопросов безопасности были хоть какие-то результаты, к примеру, были согласованы и подписаны меры по усилению режима прекращения огня, работают гуманитарная, экономическая группы, то в политической части не сделано абсолютно ничего, и даже можно сказать, что ситуация ушла в минус", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html

https://ria.ru/20210822/lnr-1746756276.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр