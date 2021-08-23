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В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
Ситуация с политическим урегулированием в Донбассе за последние годы ушла в минус, у Киева нет желания что-либо обсуждать, заявила РИА Новости полпред... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:47
2021-08-23T09:47
в мире
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с политическим урегулированием в Донбассе за последние годы ушла в минус, у Киева нет желания что-либо обсуждать, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."На политическом треке мы не то что не приблизились хоть на шаг к урегулированию, мы даже отдалились от него", - сказала Никонорова.По ее словам, с момента подписания rомплекса мер по урегулированию в Донбассе Киев принял ряд законов "против жителей Донбасса", которые не способствуют выполнению минских соглашений. Чтобы продвинуться в политическом урегулировании, Киев должен отменить законы, нарушающие минские соглашения, отметила собеседница агентства."То есть ситуация в политическом аспекте переговорного трека за время конфликта только ухудшилась. Если в части вопросов безопасности были хоть какие-то результаты, к примеру, были согласованы и подписаны меры по усилению режима прекращения огня, работают гуманитарная, экономическая группы, то в политической части не сделано абсолютно ничего, и даже можно сказать, что ситуация ушла в минус", - добавила Никонорова.
https://ria.ru/20210823/peregovory-1746808030.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
09:47 23.08.2021
 
В МИД ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: ситуация с политическим урегулированием в Донбассе ушла в минус

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с политическим урегулированием в Донбассе за последние годы ушла в минус, у Киева нет желания что-либо обсуждать, заявила РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"На политическом треке мы не то что не приблизились хоть на шаг к урегулированию, мы даже отдалились от него", - сказала Никонорова.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:42
В ДНР оценили идею Киева о смене переговорной площадки по Донбассу
По ее словам, с момента подписания rомплекса мер по урегулированию в Донбассе Киев принял ряд законов "против жителей Донбасса", которые не способствуют выполнению минских соглашений. Чтобы продвинуться в политическом урегулировании, Киев должен отменить законы, нарушающие минские соглашения, отметила собеседница агентства.
"То есть ситуация в политическом аспекте переговорного трека за время конфликта только ухудшилась. Если в части вопросов безопасности были хоть какие-то результаты, к примеру, были согласованы и подписаны меры по усилению режима прекращения огня, работают гуманитарная, экономическая группы, то в политической части не сделано абсолютно ничего, и даже можно сказать, что ситуация ушла в минус", - добавила Никонорова.
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В миреУкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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