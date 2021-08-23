https://ria.ru/20210823/dokhody-1746947719.html

Эксперты назвали наиболее финансово уязвимые группы россиян

Эксперты назвали наиболее финансово уязвимые группы россиян - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперты назвали наиболее финансово уязвимые группы россиян

Семьи с детьми и безработные являются наиболее уязвимыми категориями с точки зрения финансов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:17

2021-08-23T21:17

2021-08-23T21:17

общество

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Семьи с детьми и безработные являются наиболее уязвимыми категориями с точки зрения финансов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.Как рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина, существенную долю (более 80%) от численности малоимущих домохозяйств составляют семьи с детьми, причем наибольшие риски бедности - у семей с детьми до 3 лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей. Согласно данным опроса РАНХиГС, 14% семей с детьми, в том числе 18% многодетных и 22% неполных семей с детьми, в мае 2021 года относили себя к остро нуждающимся в дополнительных социальных выплатах по причине плохого материального положения."Расчеты на основе данных Росстата показывают, что реальные денежные доходы домохозяйств с двумя детьми снизились в I квартале 2021 года более чем на 9%, а реальные денежные доходы неполных семей - более чем на 6%. Также более чем на 6% сократились реальные денежных доходы семей, имеющих в своем составе безработных", - отметила эксперт.Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина отметила, что одной из наиболее уязвимых групп являются безработные, поскольку временные меры их материальной поддержки - доплаты на детей, повышенный минимальный размер пособия - прекратили свое действие.

https://ria.ru/20210806/podderzhka-1744705424.html

https://ria.ru/20210715/eda-1741316736.html

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общество, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия