Эксперты назвали наиболее финансово уязвимые группы россиян
Эксперты: наиболее финансово уязвимыми являются безработные россияне и семьи с детьми
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Семьи с детьми и безработные являются наиболее уязвимыми категориями с точки зрения финансов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.
Как рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина, существенную долю (более 80%) от численности малоимущих домохозяйств составляют семьи с детьми, причем наибольшие риски бедности - у семей с детьми до 3 лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей. Согласно данным опроса РАНХиГС, 14% семей с детьми, в том числе 18% многодетных и 22% неполных семей с детьми, в мае 2021 года относили себя к остро нуждающимся в дополнительных социальных выплатах по причине плохого материального положения.
"Расчеты на основе данных Росстата показывают, что реальные денежные доходы домохозяйств с двумя детьми снизились в I квартале 2021 года более чем на 9%, а реальные денежные доходы неполных семей - более чем на 6%. Также более чем на 6% сократились реальные денежных доходы семей, имеющих в своем составе безработных", - отметила эксперт.
Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина отметила, что одной из наиболее уязвимых групп являются безработные, поскольку временные меры их материальной поддержки - доплаты на детей, повышенный минимальный размер пособия - прекратили свое действие.
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