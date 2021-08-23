https://ria.ru/20210823/diversifikatsiya-1746940678.html

ПСБ: на финансирование диверсификации потребуется не менее 2 трлн рублей

ПСБ: на финансирование диверсификации потребуется не менее 2 трлн рублей - РИА Новости, 23.08.2021

ПСБ: на финансирование диверсификации потребуется не менее 2 трлн рублей

Для обеспечения финансирования программ диверсификации в ОПК необходимо привлечь не менее 2 триллионов рублей, сообщил вице-президент - директор департамента по РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:14

2021-08-23T20:14

2021-08-23T20:14

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для обеспечения финансирования программ диверсификации в ОПК необходимо привлечь не менее 2 триллионов рублей, сообщил вице-президент - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Владимир Печёнкин.Он выступил в понедельник на заседании Комиссии РСПП по ОПК на тему "Механизмы продвижения продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК", состоявшемся в рамках форума "Армия-2021"."На сегодня доля производимой предприятиями ОПК гражданской продукции и товаров двойного назначения в общем объеме производства составляет порядка 25%, и эти объемы в массе своей достигаются благодаря усилиям именно крупных корпораций и холдингов ОПК. Значительная часть уровня диверсификации ОПК обеспечивается за счет активности 30% предприятий отрасли. Поэтому, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на те 70% предприятий, у которых до настоящего времени остается крайне высокая зависимость от ГОЗ. По нашим прогнозам, для обеспечения финансирования программ диверсификации необходимо привлечь не менее 2 триллионов рублей", - привели в пресс-службе ПСБ слова Печёнкина.Он отметил, что ПСБ как центр компетенций в вопросах диверсификации практикует комплексный подход к решению задач для достижения целевых показателей диверсификации."Мы завершаем создание в банке целой экосистемы по вопросам диверсификации, которая, в частности, будет включать специальный центр компетенций, предоставляющий консалтинговые услуги, направленные на структурирование инвестиционных проектов и их доведения до уровня проработки, приемлемого для банковского финансирования. Мы создаем его совместно с Межведомственным аналитическим центром. Кроме того, ПСБ вместе с Фондом развития промышленности разработал финансовый продукт, который позволит ускорить сроки рассмотрения заявок на финансирование и обеспечит применение всех доступных мер государственной поддержки предприятий ОПК", - пояснил Печёнкин.

https://ria.ru/20210810/sipoteka-1745193329.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), псб (банк псб)